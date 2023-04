﻿Neumühlen-Dietrichsdorf: Ärger beim Parken in der Hertzstraße

Projekt Hörn-Raum

Neues Quartier an der Hörn: Kielerinnen und Kieler sollen bei Gestaltung mitsprechen

Rund 1500 Wohnungen entstehen an der Hörn in Kiel. Bei der Gestaltung der öffentlichen Flächen sollen nun auch Kielerinnen und Kieler Mitspracherecht haben. Am 6. Mai startet mit dem Hörn-Raum ein besonderes Pilotprojekt.