Polizei ermittelt nach zwei Bränden in den Kieler Stadtteilen Wellingdorf und Ellerbek

Ein Auto und eine Gartenhütte haben am späten Sonnabendabend in Kiel in den Stadtteilen Wellingdorf und Ellerbek gebrannt. Feuerwehr und Polizei konnten die Feuer schnell löschen. In den vergangenen Wochen gab es in der Nähe bereits mehrere Brände – die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Die Feuerwehr rückte am Sonnabend zu einem Feuer in Kiel-Ellerbek aus.

Kiel. Erneut hat es in den Kieler Stadtteilen Wellingdorf und Ellerbek gebrannt. Am Sonnabend gegen 22.29 Uhr rückte die Polizei zu einem Feuer im Willy-Jacob-Weg aus. Dort brannte die rechte Vorderseite eines Autos, die Polizei konnte das Feuer mit Löschpulver stoppen. Nur eine halbe Stunde später brach dann nicht weit entfernt ein Feuer in einer Gartenhütte im Ellerbeker Weg aus, das von der Feuerwehr Kiel schnell gelöscht werden konnte.

Feuer in Kiel: Vorfälle in Wellingdorf und Umgebung häufen sich

Die Brände reihen sich ein in eine ganze Serie von Feuern in der Gegend. Ende Oktober wurden der Polizei insgesamt sieben Brände in Kiel-Wellingdorf gemeldet, darunter brennende Müllcontainer und ein Auto. Die Polizei geht in diesen Fällen von Brandstiftung aus, ein Tatverdächtiger wurde Ende Oktober bereits ermittelt. Anfang November gab es dann erneut mehrere Feuer in Ellerbek und Neumühlen-Dietrichsdorf.

Die Polizei ermittelt nach den erneuten Bränden nun, ob es einen Zusammenhang zu den anderen Vorfällen gibt.