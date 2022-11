﻿Nach lauten Knallgeräuschen in Kiel: Polizei stellt an Halloween Polen-Böller sicher

Viele Bewohner in Mettenhof und Gaarden sind am Montag von Knallgeräuschen hochgeschreckt und haben die Polizei alarmiert. Diese stellte in Mettenhof sogar verbotene Böller aus Polen sicher. In Gaarden kam die Polizei zu spät.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket