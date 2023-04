Kieler Polizei trifft mutmaßlichen Fahrraddieb im Revier-Hinterhof

Kiel. Man könnte es einen unerwarteten Erfolg nennen: Noch bevor eine 22-Jährige ihr Fahrrad als gestohlen melden konnte, hatte die Kieler Polizei es bereits sichergestellt. Denn der Mann, der im Verdacht steht, das Rad gestohlen zu haben, sah sich im Hinterhof des 2. Polizeireviers in der Kieler Innenstadt weitere Drahtesel an – während er das Diebesgut dabei hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Donnerstag gegen 8.15 Uhr trafen eine Polizistin und zwei Polizisten den mutmaßlichen Dieb (42) im Hinterhof an, nachdem sie einen Hinweis auf eine sich verdächtig verhaltende Person bekommen hatten. Der Mann sah sich die im Hof abgestellten Fahrräder an, so die Polizei.

Mutmaßlicher Fahrraddieb machte widersprüchliche Angaben

Weiter heißt es, der 42-Jährige machte widersprüchliche Angaben, als ihn die Beamten auf sein Verhalten und das Fahrrad, das er bei sich hatte, ansprachen. Unter anderem sei angeblich eine Freundin zur Vernehmung auf der Dienststelle – allerdings hielt sich niemand im Revier auf. Da der Mann zudem die Fahrräder im Hinterhof angesehen hatte, wurde das von ihm mitgeführte Rad sichergestellt, obwohl es zu dem Zeitpunkt nicht zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 42-Jährige erklärte, dass er noch am selben Tag einen Eigentumsnachweis vorlegen würde. Im Anschluss entließen ihn die Beamtin und die Beamten aus den polizeilichen Maßnahmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Rund drei Stunden später tauchte dann eine 22-Jährige auf dem Revier auf, um den Diebstahl ihres Fahrrads in der Dänischen Straße zu melden. Bei der Beschreibung des entwendeten Drahtesels stellte sich heraus, dass es sich um das Rad handelte, das am Morgen sichergestellt worden war. Es wurde nach der Erstattung der Anzeige wieder an die glückliche Eigentümerin ausgehändigt.