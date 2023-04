﻿Prozess wegen schweren Raubes in Kiel: Angeklagter zeigt sich über eigene Tat schockiert

Ein 20-jähriger Kieler ist wegen schweren Raubes und Körperverletzung angeklagt. Er will reinen Tisch machen und auch den Mittäter nennen, versprach sein Verteidiger zum Prozessauftakt. So geschah es, dabei wurde aber klar: Der Mittäter war zugleich auch eines seiner Opfer.

Kiel. Wegen schweren Raubes und schwerer Körperverletzung in fünf Fällen muss sich ein 20-jähriger Kieler vor dem Jugendschöffengericht verantworten. Er sitzt bereits seit Dezember in Untersuchungshaft in der Jugendanstalt in Schleswig. Vor Gericht schilderte der Angeklagte nun zum Prozessauftakt, er habe dort zur Religion und zu sich selbst gefunden.

Gut vorbereitet – in einem schneeweißen, gebügelten Hemd und mit klaren Worten – äußerte er sich geständig zu Taten, die er im vergangenen Jahr zwischen Januar und Oktober begangen hatte. Größere Erinnerungslücken gab es jedoch bei dem wohl schwersten der fünf Fälle. Dieser ereignete sich am 22. Juli.

Prozessauftakt zu Raub in Kiel: „Ich war von Kopf bis Fuß voller Blut“

Laut Staatsanwaltschaft soll der 20-Jährige in der Kieler Gaußstraße mit einem 1,20 Meter langen Eisenteil mehrfach auf einen Mann eingeschlagen und eingestochen haben. Zuvor soll das Opfer ihn dabei erwischt haben, wie er einen Pkw aufbrach. Durch die Schläge erlitt der Mann Platzwunden im Gesicht, an Hinterkopf und Oberkörper.

Er erinnere sich nur dunkel an die Tat, sagte der 20-Jährige. „Leider kann ich aber keine Klarheit geben, warum das so passiert ist, denn ich war auch an dem Tag auf Benzodiazepin.“ Das Schlaf- und Beruhigungsmittel bezeichnete der Angeklagte als „Scheiß egal“-Droge.

Das Ausmaß seiner Tat habe er erst hinterher auf Polizeifotos gesehen. „Ich war von Kopf bis Fuß voller Blut. Ich war selber geschockt, es war schon sehr gewalttätig, was ich da gemacht habe“, sagte der 20-Jährige und zwirbelte dabei an seinem schwarzen Vollbart. „Ich bin zwar nicht die friedlichste Person, aber ich war von mir selbst erschrocken – erst recht, weil es eine komplett unschuldige Person war.“

Nicht als unschuldig bezeichnete der Angeklagte hingegen ein weiteres Opfer, das er am 30. Oktober niedergeschlagen hatte. Der ehemals „sehr gute Freund“ habe ihm mehr als 600 Euro geschuldet, „hatte sich aber vor mir verdrückt“. Der Angeklagte traf den Freund demnach zufällig vor einer Spielothek in Mettenhof und habe sich gefragt, wieso dieser in eine „Spielo“ gehe, aber seine Schulden nicht bezahle. „Daher bin ich aus dem Affekt sauer geworden.“ Und weil der Schuldner weder Geld bei sich gehabt noch sein Handy habe abgeben wollen, habe er auf ihn eingeschlagen. „Mehrere Faustschläge ins Gesicht.“ Später habe er auf ihn eingetreten und ihm das Handy aus der Hosentasche gerissen.

Details im Raubprozess in Kiel: Vor der Tat nahmen sie Kokain, Benzodiazepine und Alkohol

Bei dem ehemals so guten Freund handelt es sich nicht nur um eines der Opfer des 20-Jährigen, sondern auch um einen Mittäter bei drei weiteren Taten, die sie zuvor in der Nacht zum 29. Januar 2022 in der Umgebung der Bergstraße verübt hatten, wie der Angeklagte dem Gericht preisgab. Die beiden kannten sich von ihrem gemeinsamen Job in einem Callcenter. An dem besagten Januar-Abend, wie schon bei vielen vorhergehenden Treffen, hätten sie Kokain und Benzodiazepine genommen.

Die Drogen seien wie Schokolade, erklärte der Angeklagte dem Vorsitzenden Richter und den beiden Schöffen. „Man nimmt ein Stück und möchte immer mehr.“ Sein Freund, das spätere Opfer, wollte demnach mehr Kokain. Da das Geld dafür gefehlt habe, habe er ihn angestiftet, dafür Leute auszurauben. Sein Freund habe den Angeklagten vorgeschickt, da er ausländisch und damit gefährlicher aussehe. Gemeinsam sprachen sie in der Nacht mindestens drei Männer an und verlangten unter Vorhalt eines Messers Geld.

Raubüberfälle in der Kieler Bergstraße: Die Täter fotografierten die Ausweise der Opfer

Die drei Zeugen schilderten vor Gericht, dass die Täter nicht berauscht gewirkt hätten, sie seien weder aggressiv noch handgreiflich geworden. Einer beschrieb sie sogar als freundlich: Ihn hatten die beiden gegen 2 Uhr vor seiner Haustür bedroht. Weil er kein Bargeld hatte, bot er ihnen an, 50 Euro am Geldautomaten abzuheben. Dazu kam es dann auch.

Bei ihm und einem anderen Mann, von dem die beiden zuvor 60 Euro geraubt hatten, forderten sie den Personalausweis und fotografierten ihn ab, um eine Strafverfolgung zu verhindern. „Sie sagten, sie wüssten nun, wo ich wohne, und würden mich besuchen kommen“, sagte einer der Zeugen. Die Strategie ging nicht auf: Alle drei meldeten die Raubüberfälle der Polizei.

Der Prozess gegen den 20-Jährigen wird am 10. Mai fortgesetzt. Auch sein Mittäter wird sich wohl noch vor Gericht verantworten müssen.