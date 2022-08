﻿Kiel: Rathje-Werft will Lindenau-Areal kaufen und appelliert an Politik

Revival der Olympia-Rallye in Kiel: Schaulaufen lockt bereits viele Auto-Enthusiasten in die Stadt

197 historische Fahrzeuge versammelt auf dem Wilhelmplatz in Kiel: Zur Neuauflage der Olympia-Rallye von 1972 ist am Sonntag noch einmal das gesamte Starterfeld zu bestaunen, ehe die Teilnehmer am Montag gen München aufbrechen. Einblicke aus einer Stadt im Oldtimer-Fieber.