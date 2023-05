﻿Nach Panne: Reparatur der Olympiabrücke geht weiter

Hängegerüst angebracht

Der Anbau der Arbeitsplattform an der Holtenauer Hochbrücke scheiterte am vergangenen Freitag. Nun ist es gelungen – die Reparaturen können weitergehen.

Nach Verzögerungen bei der Reparatur laufen die Arbeiten an der beschädigten Olympiabrücke über dem Nord-Ostsee-Kanal in Kiel weiter. Das liegt an einem Hängegerüst, das jetzt an der Hochbrücke angebracht werden konnte. Wann der Verkehr wieder über die gesperrte Brücke rollen soll.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket