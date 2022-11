﻿Nach Corona-Pause: Schaulaufen der Rollkunstläufer aus Kiel findet wieder statt

In jüngster Zeit häuften sich die Beschwerden über die Bewohner in der Obdachlosenunterkunft in Hardebek. Jetzt zieht der Amtsausschuss des Amtes Bad Bramstedt-Land per Benutzungsordnung die Reißleine: Gäste über Nacht und Haustiere sind in dem Haus ab sofort verboten.