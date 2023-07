Gemeinschaftskraftwerk

Video: Dritte Kesselhaus-Sprengung am Kraftwerk Kiel zum Nachschauen

Zwei Sprengungen am Kraftwerk Kiel am Dienstag reichten nicht aus, um das Kesselhaus komplett zu Fall zu bringen. Eine dritte kontrollierte Detonation am Mittwoch scheint nun erfolgreich gewesen zu sein. Schauen Sie sich die Sprengungen hier noch einmal in Videos an.