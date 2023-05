Kiel: Schwerer Raub an Tankstelle in Ellerbek

Kiel. In einer Tankstelle in Kiel-Ellerbek kam es am Morgen des 28. Mai, zu einem schweren Raub. Ein unbekannter Täter soll laut Polizeiangaben Geld und Zigaretten erbeutet haben und flüchtete anschließend. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des Tankwarts habe ein maskierter Mann die Tankstelle im Ostring 250 in Kiel betreten, als er sich in einem Nebenraum aufgehalten habe. Nach Rückkehr des Angestellten habe der Unbekannte am Sonnabend gegen 6 Uhr die Herausgabe von Geld gefordert, während er ihn mit einem Messer bedrohte.

Mann stiehlt Bargeld und Zigaretten an Tankstelle in Kiel

Der Mitarbeiter der Tankstelle habe einen niedrigen dreistelligen Betrag übergeben. Anschließend habe der Täter nach Zigarettenpackungen gefragt und einige an sich genommen. Er sei dann mit dem Raubgut über die Große Ziegelstraße in Richtung Plöner Straße geflüchtet.

Der maskierte Täter ist nach Angaben des Angestellten circa 1,80 m groß. Er hat ein schlankes Erscheinungsbild, war dunkel gekleidet und trug eine Umhängetasche.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts eines schweren Raubes auf und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Kiel unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

