﻿Kieler Rat: Linke und Satirepartei schließen sich zusammen

Interview mit Alec Völkel

Im Konzert zu erleben ist die Country-Rock-Band The BossHoss am 14. Oktober in der Kieler Wunderino-Arena. Auf Tour mit dem Album „Electric Horsemen“. So ein Alleinstellungsmerkmal im Sound, erzählt Alec Völkel von The BossHoss im Interview mit KN-online, habe Vorteile, aber auch einen Nachteil.