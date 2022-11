﻿Sigrun König freut sich auf die Thomasgemeinde

Mettenhof. Sigrun König ist sich sicher: Bei „Jonny’s Grill“ in Mettenhof, schräg gegenüber der Kirche, gibt es die beste Currywurst – jenseits des Ruhrgebiets, versteht sich. Die neue Pastorin der evangelischen Thomasgemeinde muss es wissen. Schließlich ist Sigrun König in Recklinghausen groß geworden. Ihre neue Stelle im Kieler Stadtteil Mettenhof empfindet sie, wie sie sagt, „back to the roots“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sigrun König arbeitet schon einige Zeit als Vertretung in der Thomasgemeinde

„Manche Dinge kommen mir vertraut vor, dieses Multikulti in Mettenhof. Und bei ‚Jonny’s Grill’ trifft sich echt alles, da lernt man Leute kennen“, freut sich die neue Pastorin. Seit einiger Zeit hat sie schon zur Vertretung in der Thomasgemeinde gearbeitet. „Und dabei habe ich mich in die Kirchengemeinde verliebt“, bekennt die 53-Jährige.

Mit ihrem Kollegen, Pastor Christian Müller-Tiedemann, habe sie sich auf Anhieb super verstanden, sagt Sigrun König. Gemeinsam hätten sie schon 1000 Ideen, was sie in Mettenhof machen möchten. „Auf der Brücke zwischen Kirche und Einkaufszentrum würde ich gerne mal Gottesdienst feiern“, so eine der Ideen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gutes Netzwerk zwischen den Akteuren in Mettenhof

Denn in ihrem Verständnis soll die evangelische Gemeinde nicht eine einsame Insel, sondern sichtbar im Kieler Stadtteil sein. „Dazu gehört natürlich auch, dass wir die Probleme miteinander bewältigen“, sagt Sigrun König und schwärmt vom Netzwerk zwischen den Akteuren in Mettenhof.

In Kiel ist die begeisterte Fahrradfahrerin keine Unbekannte. Als Berufsanfängerin hatte Sigrun König in der Kirchengemeinde Gaarden gearbeitet, als Urlauberseelsorgerin an den Stränden der Probstei getauft, war Pastorin zuerst der Trinitatisgemeinde in Elmschenhagen und danach der Heiligengeistgemeinde mit Standorten an der Holtenauer Straße und in Düsternbrook.

Zuletzt hatte sie sich um die Nachwuchsgewinnung im Kirchenkreis Altholstein gekümmert und als Pastorin in Flintbek und Mettenhof vertreten. Sobald das Pastorat am Skandinaviendamm hergerichtet ist, zieht sie neben der Kirche ein. Die Katze und ihr Hund Cooper kommen mit, ihre Kinder sind schon groß.

Lesen Sie auch

Die evangelische Thomasgemeinde nutzt gemeinsam mit der katholischen Gemeinde das ökumenische Birgitta-Thomas-Zentrum. „Ich finde es toll, dass es hier so international zugeht. Hier findet das Café Global statt, hier treffen sich Christen aus Ghana, Eritrea und Vietnam“, freut sich Sigrun König über diese Vielfalt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pastorin König engagiert sich weiter ehrenamtlich für Obdachlose in Kiel

Auch wenn sie jetzt Vollzeit-Pastorin in Mettenhof ist: Ihre Beauftragung für die Nachwuchsgewinnung für Berufe in der Kirche möchte sie nicht aufgeben. Und König engagiert sich weiter ehrenamtlich für Obdachlose in Kiel.

„Wir haben einen Verein gegründet und kochen alle zwei Wochen für 30 bis 40 Wohnungslose. Das Essen geben wir dann am Bahnhof an der Kaisertreppe aus“, erzählt die Pastorin. Falls dann die 24 Stunden, die auch ihr Tag hat, noch nicht voll sein sollten: „Ich habe beim Improtheater in Gaarden angefangen. Und eigentlich wollte ich auch mal wieder Spanisch lernen.“