﻿„Hartes Deutschland“: Wie geht es Heiko aus Kiel?

Kiel. Heiko ist der bekannteste obdachlose Junkie aus Kiel. Er lebt mit Freundin und Hund auf der Holstenstraße. Neben Edeka. Da schläft er, wohnt er, schnorrt er. Gerade hat ihm jemand einen Flachmann geschenkt. Immer wieder nimmt er einen kräftigen Schluck Korn. Der 43-Jährige, der sich selbst nur mit Vornamen vorstellt, sieht gar nicht gut aus. Seit er 2019 zum ersten Mal in der TV-Doku „Hartes Deutschland“ zu sehen war, hat er stark abgebaut.

Seine Hände sind rot geschwollenen und voller krustiger Stellen, seine Zähne sind ausgeschlagen und trotz dicker Kleidung und einer Kapuze, tief ins Gesicht gezogen, wirkt er entkräftet. Wie geht’s ihm? Das fragen sich TV-Zuschauer in ganz Deutschland. In sozialen Netzwerken kursiert die Frage: Lebt Heiko noch?

Heiko macht kein Geheimnis aus seinen Süchten

Julius Werner (33), Sönke Schaack (22) und Tim Tilger (33) wollten das auch wissen. Vor zwei Jahren hatten die drei Kieler schon einmal Interviews mit Heiko und fünf anderen Doku-Protagonisten geführt. Jetzt suchen sie den Publikumsliebling und auch die anderen Junkies erneut auf.

Seit Anfang des Jahres waren sie einige Male an Heikos Lager in der Kieler Innenstadt. Dort lagen zwar seine Isomatten, Wolldecken, Schlafsäcke und gefüllte Tüten. Aber Heiko war weg. Als sie ihn dann doch irgendwann antreffen, sagt er: „Ich war am Bahnhof und im Karlstal, um mir Drogen zu holen.“ Heiko macht kein Geheimnis aus seinen Süchten. „Ich nehme hauptsächlich Heroin und Alkohol und ein bisschen Kokain.“

Neben Heiko sind auch Manu, Busch, Lennox und Phillip traurige Berühmtheiten aus Kiel. Sie alle stehen für das Leben im „harten Deutschland“. Seit ein paar Jahren berichtet die gleichnamige RTL 2-Doku aus Problemvierteln verschiedener Großstädte. Brennpunkt in Kiel ist Gaarden. Gezeigt wird, wie die Männer Drogen kaufen und dealen, wie sie Crack rauchen, Koks und Heroin ziehen, und dann völlig zugedröhnt von ihrem Leben auf der Straße berichten – von Armut, Elend und Kriminalität. Die Kamera wird draufgehalten, auch wenn es würdelos wird.





So geht es Heiko heute Heiko hat seine Wohnung, seine Zähne und seine Hoffnung verloren. © Quelle: hfr

Heiko: „Mir geht’s beschissen.“

Julius Werner und seine Freunde gehen anders vor. Sie hatten schon früher Videos über Menschen mit Behinderung gedreht, ihr erfolgreichstes Video über einen Mann und seine Sexualbegleiterin wurde 2,7 Millionen Mal aufgerufen. 2020 wollte das Team wissen, ob RTL 2 in der Trash-TV-Dokumentation die Kieler Obdachlosen auch realistisch darstellt. Sie suchten sechs Männer nacheinander auf, interviewten sie vor laufender Kamera. Die Filme kann sich jeder anschauen auf ihrem nichtkommerziellen Youtube-Videokanal „Über Grenzen sehen“.

Seither begegnet Julius Werner seinen Interviewpartnern auf Kiels Straßen immer mal wieder. Ihr Zustand verschlechtert sich. Werner hat einen geschulten Blick darauf. Hauptberuflich arbeitet er als Sozialarbeiter in Kiel und hilft Menschen in prekären Lebenssituationen. Im Gespräch findet er schnell einen Draht zu den Männern von der Straße.

„Wie geht’s Dir?“, fragt er Heiko vor laufender Kamera. „Beschissen“, antwortet dieser. „Es ist kalt, es ist nass, ich kann nicht für meine Frau sorgen und deren Söhnen kein Geburtstagsgeschenk kaufen. Ich fühl mich beschissen.“





So geht es Busch heute Wie geht es dem wohnungslosen Busch heute? Obwohl er mittlerweile ein Dach über dem Kopf hat, sieht es bei ihm nicht gut aus. © Quelle: hfr

Heiko wird sein Elend bewusst, bei ihm fließen die Tränen

Er habe keine Papiere und bekomme daher keine staatlichen Leistungen. Um sich eine Geburtsurkunde zu besorgen und die anderen Ausweise samt Fotos, bräuchte er 120 Euro. „Woher soll ich das nehmen?“, fragt Heiko.

Als ihn Werner auf seine Hände anspricht, berichtet Heiko, er hätte sie sich „zerschrammt“, als er „eine Rolltreppe heruntergeflogen“ ist: „Die Stufe war schneller als ich. Sieht aus wie eine Infektion, ist aber keine.“ Die Zähne habe er verloren, als er morgens hinter der Commerzbank am Asmus-Bremer-Platz pinkeln wollte und ihm Jugendliche aufgelauert hätten: „Sie haben mich vertrimmt. Die hatten Bock auf ein Opfer. Und ich kam zum richtigen Zeitpunkt.“ Verschmitzt fügt er noch hinzu: „Das schönste Lächeln der Welt.“ Den Humor hat er nicht verloren.

Julius Werner und Sönke Schaack interviewen den Kieler Obdachlosen Heiko in der Kieler Holstenstraße für ihr Video-Projekt. © Quelle: Karen Schwenke

„Was wünscht Du Dir für dieses Jahr?“, fragt ihn Julius Werner. „Eine Unterkunft für sie“, antwortet Heiko und zeigt in Richtung seiner Freundin. „Und wenn‘s ein Bauwagen ist – von Peter Lustig oder so“. Lange würde er das alles nicht mehr aushalten: „Nur so lange, wie sie das durchhält“, sagt er noch mit fester Stimme. Aber als Werner sagt: „Wie schön, dass du diesen Menschen in deinem Leben hast“, fließen Heiko die Tränen über das gerötete Gesicht. Es ist, als ob ihm das ganze Elend erst jetzt in diesem Interview bewusst wird.





So geht es Manu heute Wie geht es dem heroinabhängigen Manu heute? © Quelle: hfr

Heiko schluchzt, und auch Julius Werner muss schlucken. „Dein Verfall ist schwer mit anzusehen“, sagt er. „Wärst Du denn bereit, Hilfe anzunehmen?“ - „Ja, es muss dann sofort passieren“, sagt Heiko weinend. Sofort brauche er eine Unterkunft, sofort eine Heizung, sofort Matratzen. Aber Julius Werner klärt ihn auf: „Leider geht so etwas nicht sofort.“ Jemand müsse die Vollmacht haben, um für ihn alle Behördengänge zu erledigen. „Stimmt“, gesteht Heiko, „gibst Du mir einen Zehner für eine Urkunde – gebe ich den fürs Saufen, für Drogen und für Kippen aus.“

Vor dem Interview hatte Julius Werner noch gesagt, er hätte kein Helfersyndrom, jetzt bietet er Heiko seine Hilfe an. Ohne die wird Kiels bekanntester Obdachloser wohl wirklich nicht mehr lange durchhalten.