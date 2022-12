﻿So war die Lesung von Wladimir Kaminer im Max Nachttheater in Kiel

Wladimir Kaminer hat in Kiel eine große Fangemeinde. Am Sonnabend begeisterte er sein Publikum im Max Nachttheater mit einer Mischung aus Plauderei und Lesung. Mitgebracht hatte der gebürtige Moskauer dazu sein neues Buch „Wie sage ich es meiner Mutter“.

Kiel. Das Max ist proppevoll und Wladimir Kaminer in bester Plauderlaune. Alle fünf Jahre ist er hier zu Gast und hat sich mit seinen hintersinnigen Alltagsbeobachtungen ein Stammpublikum erobert. Sein neues Buch „Wie sage ich es meiner Mutter“ handelt unter anderem von mütterlichen Internet-Weisheiten, vom Leben in einem Dorf in Brandenburg und von den Tücken in einer krisengeschüttelten Welt.

Natürlich liest er daraus vor - meistens. Noch lieber, so scheint es, gerät er ins Erzählen, kommt dabei vom Hölzchen aufs Stöckchen und schafft wie durch ein Wunder irgendwann doch den Bogen zurück zu der Geschichte, die er eigentlich vorlesen wollte. Dazu zückt er dann kopfschüttelnd die Brille („Ich mag meinen Verlag, aber die Schrift wird von Buch zu Buch kleiner“), hat aber auch ausgedruckte Manuskriptseiten dabei, die eine Sehhilfe überflüssig machen.

Wladimir Kaminer in Kiel: „Wir sehen Berichte über den Krieg und trinken dazu Wein“

Wladimir Kaminers Geschichten leben von ihrer Doppelbödigkeit. Oberflächlich lustig, ja beinahe unschuldig, ist jede Anekdote fein verwoben mit einem Geflecht aus politischen Krisen, Krieg oder Corona. Die Verhältnisse in der ehemaligen Sowjetunion, die der gebürtige Moskauer 1990 in Richtung Deutschland verließ, sind gern Ziel seines beißenden Spottes, sein Namensvetter Wladimir Putin sowieso.

Derzeit befinde man sich in einem komischen Zustand zwischen Krieg und Frieden, so der 55-Jährige, „wir sehen und hören Berichte über den Krieg und trinken dazu Wein.“ Viel tiefer taucht er an diesem Abend nicht ein in den Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen.

Lieber beleuchtet er andere, gleichwohl heikle Themen – etwa das der geschundenen Natur, die sich ihre Daseinsberechtigung vom Menschen zurückerobert. Bei Kaminer tut sie es in Gestalt eines Amselpärchens, das auf dem Küchenbalkon, der von der Familie zum Rauchen genutzt wird, in einem Aschenbecher sein Nest gebaut hat. Irritiert von dem Brutvorgang („jeden Tag schaut uns das Weibchen mit seinen schwarzen Knopfaugen an, als wollte es sagen: Rauchen tötet!“), werden die gefiederten Gäste jedoch toleriert und der Nachwuchs mit Hilfe von Kaminers Mutter schließlich „schnell auf die Größe einer Zigarettenschachtel“ gefüttert.

Im Max Nachttheater in Kiel verspricht Kaminer baldige Rückkehr

Schön ist auch eine Geschichte über seinen Besuch bei den Festspielen in Oberammergau, die 2020 coraonabedingt ausfallen mussten. Kaminer war für 3Sat da und musste „berichten über Dinge, die nicht stattfanden“ – darunter über einen traurigen Jesus, der beim Weißwurstessen zugab, dass er befürchtet „nie wieder gekreuzigt zu werden.“

„Können Sie noch?“, fragt Kaminer nach knapp zwei Stunden und freut sich über die begeisterte Zustimmung des Publikums. „Ich habe auch Lust. Ich fühle mich verstanden“, sagt er und verspricht nach einer kurzen Zugabe, nicht erst in fünf Jahren wiederzukommen: „Wir schubsen die apokalyptischen Reiter von ihren Pferden und sehen uns in einem Jahr wieder – in einem Land ohne Krisen, Krieg und Katastrophen.“ Das macht Hoffnung.