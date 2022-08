Kiel hat einen neuen Stadtbaumbeauftragten. Und für den gibt es reichlich zu tun. Die Bäume an Straßen und Parkplätzen sind teils in miserablem Zustand und leiden unter den Folgen des Klimawandels. Mit mehr Vielfalt und neuen Techniken will Karsten Jäkel die Stadt nun baumfreundlicher machen.

