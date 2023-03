﻿Stadt Kiel soll Machbarkeit einer Tartanbahn für Friedrichsort prüfen

Kiel. Nach den Unstimmigkeiten zwischen Stadt und Land über den Wunsch der Gemeinschaftsschule Friedrichsort, eine Tartanbahn zu errichten, kommt neue Bewegung in die Sache. Im Schulausschuss haben SPD und Grüne am Donnerstag einen Antrag gestellt, in dem sie die Verwaltung auffordern, die Machbarkeit für den Bau einer solchen 400-Meter-Tartanbahn für den Breiten- und Schulsport zu prüfen. FDP und CDU schlossen sich dem Antrag an.

„Was kostet so eine Tartanbahn?“, fragte Ratsfrau Antje Möller-Neustock (SPD). Die finanziellen Fragen solle die Stadtverwaltung genauso klären wie die personellen Erfordernisse für ein solches Projekt. Es solle zudem abgeklopft werden, welche Fördergelder vom Land dafür infrage kämen. „Von der Landesregierung wird erwartet, dass sie sich über die Auszeichnung ,Partnerschule des Leistungssports’ auch bei der Förderung der benötigten Ausstattung beteiligt“, heißt es im Antrag.

Gemeinschaftsschule Kiel-Friedrichsort: Aschebahn „sanierungsbedürftig“ und „kein guter Standard“

Wie berichtet, hätte die Gemeinschaftsschule Friedrichsort gerne zunächst eine 100-Meter-Tartanbahn und langfristig eine 400-Meter-Bahn. Sie soll vor allem Abiturientinnen und Abiturienten im Sportprofil bessere Möglichkeiten zum Training bieten. Bisher müssen sie für Leichtathletik-Prüfungen und deren Vorbereitung auf Sportanlagen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ausweichen. Im benachbarten Sportverein Friedrichsort, dessen Anlagen die Schule nutzt, gibt es nur eine Aschebahn.

Diese Aschebahn sei sanierungsbedürftig und für die Anforderungen des Schulsports kein guter Standard, so der Eindruck von SPD und Grünen. Und das sei schon „euphemistisch“ dargestellt, sagte Volkhard Hanns (SPD). Als Friedrichsorter sei er dort selbst schon mehrfach gelaufen. Wenn es regne, gleiche die Aschebahn einem Feuchtgebiet. Zudem gebe es viele Unebenheiten. Eine Tartanbahn sei daher sinnvoll.

Ein Antrag des SV Comets, einen Kunstrasenplatz zu schaffen, wurde dagegen erneut vertagt. Sportdezernent Gerwin Stöcken geht davon aus, dass ein Austausch des Ascheplatzes auch bei anderen Vereinen große Begehrlichkeiten wecken könnte. Die Ratsvertreter würden sich daher zunächst eine Prioritätenliste wünschen, welche Vereine wann mit einem Kunstrasenplatz ausgestattet werden könnten.