Sportboot im Sportboothafen Düsternbrook gesunken

Nur noch die Aufbauten eines Segelboots sind im Sportboothafen Düsternbrook zu sehen: Warum das Boot gesunken ist, ist noch unklar. Der Eigner will es nun bergen lassen.

Kiel. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend ein Sportboot im Sporthafen in Kiel-Düsternbrook gesunken. Personen befanden sich glücklicherweise nicht an Bord. Nun soll das Boot geborgen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Spaziergänger informierte die Wasserschutzpolizei Kiel gegen 21 Uhr, dass an der Kiellinie ein Sportboot zu sinken drohe. Als die Beamten des Wasserschutzpolizeireviers an dem Liegeplatz ankamen, ragten nur noch die Aufbauten aus dem Wasser. Das Boot war vollständig gesunken.

Berufsfeuerwehr Kiel richtete Ölsperre um gesunkenes Boot ein

Die Berufsfeuerwehr Kiel schlängelte das gesunkene Boot vorsorglich mit einer Ölsperre ein. Der Eigentümer versicherte gegenüber der Polizei, dass sich keine Betriebsstoffe im Boot befinden würden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.