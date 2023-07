﻿Sprengung im dritten Anlauf wie aus dem Bilderbuch

Kiel. Die Sprengung des Kesselhauses am alten Gemeinschaftskraftwerk ist erfolgreich abgeschlossen. Im dritten Anlauf gelang es am Mittwoch, das robuste Filtergebäude zum Einsturz zu bringen. Es hatte sich am Dienstag zwei Sprengversuchen widersetzt.

Gegen 15.30 Uhr sackte das mehrere Tausend Tonnen schwere Bauwerk in Zeitlupe nach vorn und krachte auf das vorbereitete Fallbett. Wie schon bei der ersten Sprengung am Dienstag wurden die Stützen des Bauwerks weggesprengt – und diesmal fiel es.

Für viele Beobachter am Westufer war der Knall wegen der großen Entfernung erst hörbar, als das Bauwerk bereits umfiel. Nachdem das Filterbauwerk am Dienstag bereits angeknackst war, gab es diesmal keine Gnade.

Sprengmeister: Sprache des Gebäudes verstehen

Sprengmeister Eduard Reisch war persönlich unter das Bauwerk gegangen und hatte dort die Sprengladungen an den vier Stützpfeilern angebracht. Ein Job wie ein Himmelfahrtskommando. „Man muss dabei schon die Sprache des Gebäudes verstehen“, sagte Reisch nach der Aktion. Natürlich könne so ein Gebäude jederzeit zusammenstürzen, räumt der Bayer mit seinem klaren Akzent ein.

„Aber so etwas passiert ja auch nicht von einer Sekunde auf die andere. So etwas kündigt sich durch bestimmte Geräusche an. Das sind ganz besondere Knackgeräusche. Wenn man die hört, muss man schnell weg“, so Reisch. Zusätzlich wurden Sensoren und Kameras installiert, die das Gebäude ständig auf Veränderungen hin beobachteten.

Es sei auch eine Herausforderung gewesen, die dafür notwendigen Firmen am Mittwochmorgen zu finden. „Es ist aber uns aber gelungen“, so der Sprengmeister. Bei der Sprengstoffmenge hatte er bei der dritten Sprengung seinen Weg nicht verlassen. „Es wurde genauso viel Sprengstoff benutzt wie zuvor am Dienstag“, sagt Reisch. Diesmal war nur die Schneidsprengung etwas anders angesetzt worden.

Dicke Träger machten Schwierigkeiten

Die 90 bis 100 Zentimeter dicken Träger wurden nicht horizontal durchtrennt, sondern auch diagonal angesprengt, so das auf jeden Fall ganze Stücke aus den Trägern rausgesprengt werden konnten und das Bauwerk kippen konnte.

Die Vorbereitungen waren um 14 Uhr abgeschlossen. Das U-Boot „U 33“ und die „Color Magic“ waren noch schnell ausgelaufen, als die Wasserschutzpolizei in Abstimmung mit Hafenkapitän Michael Schmidt um 14.15 Uhr das Fahrwasser sperrte.

Danach erfolgten die Überprüfungen der Zündvorrichtungen und letzte Checks. Ab 15 Uhr ging es dann in die Endphase vor dem großen Knall. Danach konnte kurz vor 16 Uhr das Fahrwasser wieder freigegeben werden.

Raupenbagger werden nun die Trümmer zerlegen

Zwei gewaltige Metallknäuel liegen jetzt dort, wo einst das Kesselhaus und der Filterbau standen. Träger und Rohrleitungen der Überdruckventile ragen verbogen und deformiert aus der Ruine.

Ab morgen rücken nun die Raupenbagger mit großen Zangen-Greifern an, die die Stahlträger dort aus dem Knäuel herausrausreißen werden. Der größte Teil des Trümmerhaufens ist bester Stahl. Nur ein paar Bereiche mit Isoliermaterial stehen noch dazwischen. Sie werden jetzt fein säuberlich geborgen und kommen in einen anderen Entsorgungskreislauf.

„Wir rechnen etwa mit vier Wochen für die Zerlegung des Kesselhauses“, so Matthias Brock, Geschäftsführer des GKK. Das Zerlegen der Trümmerhaufen sollte ohne Komplikationen verlaufen, da die Bagger jetzt einfach von oben anfangen können und keine Rücksicht mehr auf eine Statik nehmen müssen.

Wenn die Fläche frei ist, wartet die nächste Aufgabe auf Eduard Reisch und seine Frau Elena Diede. Das Paar sprengt gemeinsam. „Meine Frau hat auch die Sprengmeister-Prüfung abgelegt“, sagt Reisch. Sie ist auch die einzige Frau im Team. Mitte August wird das Paar wieder an die Förde kommen – und sich dann den großen Schornstein vornehmen.

KN