﻿Kiel-Suchsdorf: So lebt es sich zwischen Kanal und Au

Kicherfaschisten und Nazi-Rapper: Was Tobias Ginsburg undercover erlebte

Ob rechtsextreme Rapper, faschistische Burschenschaften oder international operierende Nazi-Netzwerke: Tobias Ginsburg geht dahin, wo es weh tut. „Die letzten Männer des Westens“ heißt das aktuelle Buch des in Hamburg geborenen Bestsellerautors, woraus er am 29. Juli zum Auftakt seiner Lesereise in Kiel liest.