Kiel: Suchsdorf vorübergehend ohne Fernwärme

Kiel. Wegen Reparaturen an einer Fernwärmeleitung nehmen die Stadtwerke Kiel die Fernwärme-Hauptleitung in Suchsdorf außer Betrieb. Dadurch wird es am Mittwoch, 20. September, von 6.30 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr keine Heizung und gegebenenfalls auch kein Warmwasser für die rund 1600 mit Fernwärme versorgten Haushalte in Suchsdorf geben, erklärten die Stadtwerke.

Anlass für diese Maßnahme ist ein Fernwärmerohrbruch im Bereich der Eckernförder Straße, der zeitnah vor der anstehenden kalten Jahreszeit repariert werden müsse.

Stadtwerke-Sprecherin Mielke: Es handelt sich um „dringend erforderliche“ Reparatur

Mit dieser „dringend erforderlichen“ Reparatur werde eine zuverlässige Wärmeversorgung für den Herbst und Winter gesichert, so Sprecherin Britt Mielke. „Wir bitten entstehende Unannehmlichkeiten im Zuge der Maßnahme zu entschuldigen und versuchen, die Einschränkungen für die betroffenen Haushalte so gering wie möglich zu halten“, sagte Mielke.

Voraussichtlich im Laufe des späten Mittwochnachmittags sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und das heiße Fernwärmewasser dann nach und nach wieder in das Leitungsnetz fließen. Am Abend sollten dann bei allen betroffenen Haushalten die Heizungen funktionieren und bei entsprechenden Anlagen auch das Warmwasser zur Verfügung stehen.

