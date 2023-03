﻿Sven Teegen ist neuer Rektor des Förderzentrums Gutenbergschule

Kiel. Seit dem 1. März ist Sven Teegen neuer Rektor der Gutenbergschule in Kiel. Der 53-Jährige übernimmt damit die Nachfolge von Schulleiterin Astrid Schuldt, die Ende Januar in Pension gegangen war. Die Verwaltungsverantwortung, die mit dem Posten auf ihn zukommt, ist Teegen nicht fremd: Zuvor hat er 13 Jahre lang die Grundschule Trappenkamp mit Förderzentrumsteil geleitet. Jetzt freut sich der Dänischenhagener darauf, in der als reines Förderzentrum geführten Schule wieder verstärkt seiner ursprünglichen Berufung als Sonderpädagoge zu folgen.

Schulleiter Teegen: Inklusionssystem sorgt für bessere Lernfortschritte

Die Gutenbergschule widmet sich Menschen mit besonderem pädagogischen Förderbedarf. Der Großteil der 70 Lehrkräfte ist im Bereich Inklusion an den 18 Regelschulen tätig, mit denen die Gutenbergschule im ganzen Kieler Raum kooperiert. 240 Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden derzeit integrativ betreut. Für Teegen ist das System ein Erfolg: „Die Schülerinnen und Schüler machen bessere Lernfortschritte und profitieren in Bezug auf das Sozialverhalten“, so der Schulleiter.

Aktuell 30 Kinder und Jugendliche werden in verschiedenen Lernklassen direkt im Förderzentrum beschult. In Kooperation mit der Stadt ist die Gutenbergschule Partner von „Ankommen – und neu starten 2.0“, einem Projekt zur Wiedereingliederung bei Schulabsentismus. Auch die Klinikschule im Zentrum für integrative Psychiatrie (ZIP) gehört zum Verantwortungsbereich der Gutenbergschule. Die Lehrkräfte sind zudem in der Präventionsarbeit tätig und beraten bei sozialen oder emotionalen Problemen im schulischen Bereich.

Förderzentrum Gutenbergschule: Stärken der Schüler fördern statt Schwächen hervorzuheben

Was dem Schulleiter bei seiner Arbeit besonders am Herzen liegt? „Die Stärken der Kinder und Jugendlichen zu identifizieren und zu fördern, die jeder Mensch individuell mitbringt“, betont Teegen. Vielen Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf würden allzu oft nur ihre Schwächen vor Augen geführt.