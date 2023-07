﻿7 Ideen für kleine Ausflüge am Wochenende in Kiel und Umgebung

Ausflugstipps Kiel und SH

Tipps für kleine Ausflugsziele in Kiel, am Wochenende oder nach Feierabend: Die SH-Region bietet viele Möglichkeiten für kleine Ausflüge in Kiel und Umgebung. Zum Beispiel, das kostenlose Baden in der Ostsee, das Schwimmen in der kalten Kieler-Förde: Hier wagen sich Flora und Vicky für ein Mikroabenteuer in Kiel auch im Winter ins Wasser.

Für ein kleines Abenteuer am Wochenende in Kiel und der Nähe muss man nicht weit reisen. Mikroabenteuer in Kiel und Umgebung lassen Spannendes erleben. Expertinnen verraten hier 7 Tipps für Ausflugsziele in Kiel und der Region Schleswig-Holstein - Kleine Ausflugstipps für Paare, Freunde, Familien.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket