Kiel: Mehr als vier Kilogramm Heroin beschlagnahmt

Die Polizei hat in Kiel mehr als vier Kilogramm Heroin beschlagnahmt. Ermittler durchsuchten am Mittwoch eine Gaststätte in Gaarden und die Wohnung eines Tatverdächtigen.