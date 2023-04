﻿Trotz Urteil: Kein Haftplatz für übergriffigen Rollstuhlfahrer aus Kiel

Kiel. Zwei Jahre und zehn Monate Haft: So lautete am 1. Dezember 2021 das Urteil gegen einen damals 51-jährigen Rollstuhlfahrer, der über Jahre in Kiel immer wieder Frauen sexuell belästigt hat. Seine Übergriffe hatten zuletzt auch Minderjährige getroffen. Doch bis heute ist der Verurteilte in Kiel unterwegs und hat seine Haftstrafe noch nicht angetreten. Das liegt zum einen an der eingelegten Revision, vor allem aber an der schmalen Infrastruktur der schleswig-holsteinischen Justiz für solche Fälle.

Der schwerbehinderte Frührentner beschäftigt die Behörden seit mehr als zwei Jahrzehnten. Strafanzeigen im dreistelligen Bereich, Hausverbote im Hauptbahnhof, am Uni-Campus und in Einkaufszentren der Region sowie sexuelle Belästigung gegenüber Frauen in zahlreichen Fällen: Trotz dieser Auflistung blieb der in Kiel bekannte Rollstuhlfahrer bis Ende 2021 von einer Haftstrafe verschont.

Landgericht Kiel warf Rollstuhlfahrer mangelnde Reue vor

Im September 2021 startete schließlich ein Prozess vor dem Kieler Landgericht, in dem die Staatsanwaltschaft mehr als 30 Anklagen auf den Tisch legte. Dabei ging es um 50 Verstöße gegen Hausverbote und 14 sexuelle Handlungen.

Die 7. Große Strafkammer wertete in ihrem Urteil schließlich 14 Tatvorwürfe, davon neun versuchte Sexualstraftaten. Zudem sei der Mann als Wiederholungstäter wegen Exhibitionismus und Erregung öffentlichen Ärgernisses schuldig. Der Vorsitzende Richter warf dem Rollstuhlfahrer auch mangelnde Reue und Unrechtseinsicht vor.

Kieler Gericht bestätigte Strafe nach Revisionsverfahren

All dies brachte den Kieler bislang aber nicht in eine Gefängniszelle. Zunächst hatte er Revision gegen das Urteil eingelegt. „Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Landgerichts hinsichtlich des Strafausspruches dann aufgehoben und zur erneuten Verhandlung an das Landgericht zurückgegeben“, berichtet Lea Otten, Sprecherin am Landgericht Kiel.

Die dann zuständige 1. Große Strafkammer kam schließlich am 14. Dezember 2022 zum gleichen Urteil: zwei Jahre und zehn Monate Freiheitsstrafe. Das Urteil wurde rechtskräftig. Der Rollstuhlfahrer blieb aber weiter ein freier Mann.

Justizministerium: Alle barrierefreien Hafträume in SH sind belegt

Laut Oberstaatsanwalt Axel Bieler blieb eine Ladung zum Haftantritt bisher aus, weil es schlicht keinen geeigneten Haftplatz für den im Rollstuhl sitzenden Verurteilten gibt. Das Justizministerium bestätigt die Situation.

Im Justizvollzug in Schleswig-Holstein gebe es aktuell elf barrierefreie Hafträume in den unterschiedlichen Vollzugsbereichen, davon drei Plätze für männliche Strafgefangene im geschlossenen Vollzug. „Diese Haftplätze sind teils längerfristig belegt, daher werden im Rahmen der laufenden und anstehenden Baumaßnahmen weitere barrierefreie Haftplätze errichtet“, sagt Ministeriumssprecher Marius Livschütz.

Die aktuellen Pläne des Ministeriums sehen demnach vor, dass es ab 2025 im geschlossenen Strafvollzug drei weitere barrierefreie Haftplätze für Männer geben soll. „Daneben werden je zwei weitere barrierefreie Haftplätze 2024 und 2027 fertiggestellt werden“, berichtet Livschütz.

Im Kieler Fall soll geprüft werden, ob der Rollstuhlfahrer einen Pflegeplatz braucht – den gibt es in SH nicht

Doch der Kieler Fall hat noch eine weitere Facette. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Verteidiger des verurteilten Rollstuhlfahrers der Behörde kürzlich mitgeteilt, dass für seinen Mandanten ein barrierefreier Haftplatz nicht ausreiche. Er brauche in der Haft einen Pflegeplatz. „Ein Gutachter soll beauftragt werden, um diese Notwendigkeit zu klären“, sagt Oberstaatsanwalt Bieler zum derzeitigen Stand.

Sollte der Gutachter zu dem Schluss kommen, dass ein Pflegeplatz benötigt wird, könnte es sein, dass der Kieler Rollstuhlfahrer nicht in Schleswig-Holstein ins Gefängnis kommt. „Eine Pflegeabteilung besteht aufgrund der geringen Fallzahlen im Justizvollzug in Schleswig-Holstein nicht. Bei einer Pflegebedürftigkeit von Gefangenen werden teils unter Hinzuziehung von externen Pflegekräften individuelle Lösungen gesucht oder die Unterbringung in anderen Ländern geprüft“, teilt Sprecher Livschütz mit.

Wann und wo der verurteilte Kieler Rollstuhlfahrer also letztendlich seine Haftstrafe antreten muss, bleibt auch mehr als 16 Monate nach dem Urteil ungewiss.