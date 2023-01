Die Polizei warnt: Aktuell versuchen Täter in Kiel und im Kreis Plön wieder vermehrt, mit Schockanrufen oder betrügerischen SMS Geld zu erbeuten. Sie täuschen vor, Angehörige in einer Notlage zu sein. Die Polizei rät dazu, das Gespräch sofort zu beenden und die Polizei zu informieren.

Welle von Schockanrufen und Betrugs-SMS in Kiel und im Kreis Plön

Kiel. Aktuell häufen sich in Kiel sowie den umliegenden Gemeinden und dem Kreis Plön wieder sogenannte Schockanrufe, eine Betrugsmasche am Telefon, und betrügerische SMS-Nachrichten. Bislang ist kein Fall bekannt, in dem die Tätergruppe Erfolg hatte.

Nach Angaben der Angerufenen hätten diese Anrufe erhalten, in denen zum Beispiel berichtet wurde, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun im Gefängnis säße. Gegen die sofortige Zahlung einer Kaution könne eine Haftstrafe umgangen werden.

Vermehrt betrügerische SMS in Kiel und im Kreis Plön

Weitere Angerufene berichten von SMS, die sie von vermeintlichen Angehörigen erhalten hätten. Darin wird zunächst mitgeteilt, dass man eine neue Nummer habe. Im späteren Verlauf wird um Überweisungen auf fremde Konten gebeten, da das eigene Online-Banking gerade nicht funktioniere.

Die Kieler Polizei rät im Zusammenhang mit den erneut verstärkt auftretenden Schockanrufen: Seien Sie misstrauisch, wenn sich Angehörige unter einer vermeintlich neuen Nummer melden, eine Notlage vortäuschen und um Überweisungen auf Ihnen nicht bekannte Bankverbindungen bitten. Die Polizei nehme auch kein Geld entgegen, damit Angehörige einer Haftstrafe entgehen. Betroffene sollten umgehend das Gespräch beenden und Angehörige sowie Polizei informieren.