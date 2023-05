﻿Städtepartnerschaft mit Kiel? Neue Runde im Ringen um Qingdao

Umstrittene Beziehung mit China

In der Ratsversammlung geht es am Donnerstag, 11. Mai, um die mögliche Städtepartnerschaft mit der chinesischen Stadt Qingdao. Drei Anträge liegen vor, alle wollen mindestens ausbremsen. Dabei steckt schon jetzt viel China in Kiel – und am Seehafen spielt das Land gar eine überraschende Rolle.

