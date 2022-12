﻿Das sind die skurrilsten Polizeimeldungen des Jahres 2022

Tierische Einsätze, besonders kleine Verbrecher oder Hilfe in allen Lebenslagen: Das Jahr 2022 hielt in Kiel und der Region wieder einige skurrile Polizeimeldungen parat. Ob zum Schmunzeln oder Kopfschütteln: Alltäglich waren diese Einsätze nicht.

Kiel. Komisch, zum Kopfschütteln, manchmal rührend: Das Jahr 2022 hielt die eine oder andere skurrile Polizeimeldung parat. Eine Auswahl der besten Einsatzberichte aus Kiel und der Umgebung:

Ente gut, alles gut

Tierische Einsätze waren für die Polizei im Jahr 2022 eigentlich schon gar kein ungewöhnliches Ereignis mehr. Im Mai eskortierten Beamte der Polizeistation Preetz eine Entenmama mit zwölf Küken über die Bundesstraße 76. Gestoppt von einer Schallschutzwand war die Entenfamilie auf polizeiliche Hilfe angewiesen, um sicher bis zu einer Brücke auf Höhe der Abfahrt Elmschenhagen-Kroog zu gelangen. Rund eine Woche später begleiteten zwei Beamte des 1. Kieler Polizeireviers eine Gänsefamilie über die Eckernförder Straße in Richtung Nordmarksportfeld. Und im Oktober sorgten mehrere Hühner für einen nächtlichen Polizeieinsatz. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Kieler Stadtteil Gaarden meldete verdächtige Geräusche und Schreie aus dem Keller. Doch die Polizisten stießen dort nicht etwa auf ein Entführungsopfer. Stattdessen begrüßten sie drei Hennen und ein stattlicher Hahn. Für die vier "Täter" ging es dann mal nicht ins Polizeigewahrsam, sondern ins Tierheim.

Polizisten, die Schlösser knacken

In der Regel sorgen Polizistinnen und Polizisten dafür, dass Langfinger hinter Gittern landen. In diesem Fall war es anders – und der Grund dafür etwas kurios. Eine Anwohnerin informierte an einem Morgen im Februar die Polizei, weil sie in der Holtenauer Straße verzweifelte Hilfeschreie hörte. Ein 44-Jähriger steckte dort zwischen einer Hauswand und einer Mauer fest. Der rettende Ausgang war durch ein Gitter verschlossen. Wie sich der Mann in diese missliche Lage brachte, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Mit einem Bolzenschneider knackten die Beamten schließlich das Vorhängeschloss am Gitter, um den 44-Jährigen zu befreien.

Polizeiruf für alle Fälle

Im Haus einer 88-jährigen Frau in Kiel-Elmschenhagen fiel im vergangenen März in den frühen Morgenstunden die Heizung aus. Wahrscheinlich kam ihr in diesem Moment der Satz „Der Polizist, dein Freund und Helfer“ in den Sinn. Denn kurzerhand rief sie bei der Polizei-Leitstelle an. Ihre Heizungsanlage befinde sich im Keller. Sie habe Angst, die steile Treppe hinunterzusteigen und sich nicht anders zu helfen gewusst, als die Polizei anzurufen. Die kam dann auch in Person von zwei Beamten des 4. Reviers. Nach einigen Versuchen konnten sie die Heizungsanlage wieder zum Laufen bringen.

Plötzlich war es dunkel...

Bequem liegend auf einer Massagebank, die aufgelegte Fango-Packung wärmt den Körper – und auf einmal ist keiner mehr da. So erging es einer Patientin in einer Kieler Praxis für Physiotherapie. Ihre Tochter meldete sich gegen 20 Uhr bei der Polizei: Ihre Mutter sei versehentlich in der Praxis eingeschlossen worden. Polizistinnen und Polizisten konnten schließlich den Inhaber ausfindig machen und mit ihm gemeinsam die Praxis aufschließen. Die Frau wird sich zukünftig wohl nur noch frühere Termine geben lassen.

Zweifelhafte Beschreibung

Täterbeschreibungen sind ja so eine Sache. Der blonde Tatverdächtige hat dann doch eher dunkle Haare, und der Schnauzbart fällt auch nicht so üppig aus wie zunächst erinnert. Doch dieser Beschreibung dürfte man von Beginn an skeptisch gegenüber stehen. Die Kieler Kriminalpolizei suchte Zeugen nach einer räuberischen Erpressung am Hauptbahnhof.

Insgesamt drei Täter sollen einen 25-Jährigen bedroht und Geld erbeutet haben. Offenbar hat er sich die Männer gut eingeprägt. Denn einer soll „26 bis 27 Jahre alt und etwa 1,68 Meter groß“ gewesen sein, ein weiterer nur „1,50 Meter und 24 bis 25 Jahre alt“. Doch wirklich kurios wird es beim dritten mutmaßlichen Täter. „18 bis 20 Jahre alt, und lediglich 1,20 Meter groß“, so die Aussage des 25-Jährigen. Eigentlich gute Voraussetzungen für einen Verbrecher. Groß auffallen wird er nicht.

Kommt ein Mann in ein Polizeirevier ...

Ein 28-Jähriger stattete dem 1. Polizeirevier in Neumünster Mitte Juni einen Besuch ab. Seine Geldbörse sei gestohlen worden. Das soll aber schon im Mai geschehen sein. Und nicht in Neumünster, sondern in Minden. Papiere hatte der Mann nicht dabei, seine Identität war aber schnell geklärt. Dabei fiel auf, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag: Geldstrafe zahlen oder 130 Tage ins Gefängnis. Schließlich landete der 28-Jährige in der JVA in Kiel.

Rollender Joint

Eine Szenerie, die man eigentlich nur aus Filmen kennt: Ein Preetzer Polizeibeamter war im Juli privat auf der B 76 in Richtung Eutin unterwegs. In Plön fuhr ein Ford Mondeo vor ihm, aus dem eine ungewöhnlich starke Rauchwolke aufstieg. Zudem roch es offenbar so stark nach Cannabis, dass der Polizeibeamte das Fenster seines Autos schließen und die Lüftung ausschalten musste. Ein informierter Preetzer Streifenwagen stoppte daraufhin die Fahrt des Ford Mondeo. Der Fahrer räumte ein, Cannabis konsumiert zu haben, etwa 445 Gramm hatte er zusätzlich dabei.

Auswirkungen des Fachkräftemangels

Mitte September kontrollierten Bundespolizisten einen 33-Jährigen am Kieler Ostuferhafen. Gegen ihn lagen zwei Haftbefehle vor. Eine Geldstrafe konnte er nicht zahlen, sodass er eigentlich ins Gefängnis gewandert wäre. Doch sein Chef wollte auf den Monteur offenbar nicht mehrere Monate verzichten. Als er von dem Umstand seines Mitarbeiters hörte, fuhr er zum nächsten Polizeirevier und legte etwa 5000 Euro auf den Tisch. Der Kampf um die Fachkräfte wird eben immer kostspieliger.