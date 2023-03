Aktuell gibt es in Brunsbüttel ein schwimmendes LNG-Terminal-Schiff, bis Ende 2026 soll dort ein festes Terminal entstehen. Für dieses Projekt sind in Kiel nun Genehmigungsunterlagen verloren gegangen.

Durch eine Sturmböe sind am Montag in Kiel Genehmigungsunterlagen für das LNG-Terminal in Brunsbüttel verloren gegangen. 370 Seiten Papier wurden durch den Wind weggetragen. Kommt es dadurch zu einem Problem?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket