Der Verein der Freunde der Festung Friedrichsort betreibt seit seiner Gründung 2004 „Lobbyarbeit“ für die letzte deutsche Seefestung. Nun wurden ihm beide Vereinsräume in der Festung zum Jahreswechsel gekündigt.

Kiel.  Die Festung Friedrichsort gilt als Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung. Viele wissen immer noch nicht, welches Juwel sich hinter dem Deich an der engsten Stelle der Kieler Außenförde befindet. Als die Bundeswehr 2004 die Festung verließ, gründete sich der Verein der Freunde der Festung Friedrichsort, der aus einer Projektarbeit Mitte der 1990er-Jahre von Stadtplanungs- und Kulturamt entstanden ist. Das erklärte Ziel des Vereins: „Die Festung Friedrichsort zumindest in dem jetzigen Zustand zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich und erlebbar zu machen und damit diesem historisch bedeutsamen Kulturdenkmal einen gebührenden Platz in der schleswig-holsteinischen Landesgeschichte zu verschaffen.“