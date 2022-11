﻿Verein für Kindesentwicklung hilft seit 30 Jahren Kindern mit Auffälligkeiten und Behinderungen

Seit 30 Jahren hilft der Verein für Kindesentwicklung Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern. Ihr Konzept: Mediziner, Pädagogen und Therapeuten verschiedenster Fachrichtungen arbeiten Hand in Hand, um gemeinsam die beste, ganzheitliche Behandlung zu finden. Wie gut das funktioniert, zeigt das Beispiel von Marie und ihrer Familie.

Kiel/Kronshagen. Die Angst ist noch da: Die Sorge davor, dass Maries Atmung doch wieder aussetzt – so wie schon viele Male zuvor in ihren ersten Lebensjahren. Dass es der Achtjährige inzwischen gut geht, sie zur Schule geht, im Garten tobt und auf Bäume klettert, hat die Familie, so sagt sie, dem Verein für Kindesentwicklung zu verdanken. In dem kümmern sich Fachleute aus allen medizinischen und therapeutischen Bereichen ganzheitlich um Betroffene.