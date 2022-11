﻿„Hufner, Mühlen und Lohntüten“: Auf den Spuren der Geschichte durch Neumühlen-Dietrichsdorf

Geschichte prägt die Gegenwart. Daher ist es dem eingefleischten Hobby-Historiker Sönke Petersen ein Anliegen, die Historie von Neumühlen-Dietrichsdorf in einem Film aufzurollen. Der Streifen wird am Montag, 28. November, um 18 Uhr in der Paul-Gerhardt-Gemeinde bei freiem Eintritt gezeigt.

Neumühlen-Dietrichsdorf. Schon als Schüler hat sich Sönke Petersen für Geschichte interessiert. Während seiner Berufszeit hat er sein Interesse noch vertieft: „Ich war Landvermesser und habe mich mit den Liegenschaftsbüchern beschäftigt“, erzählt der Rentner. „Die Historie der Grundstücke und alte Urkunden fand ich spannend.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit über 50 Jahren lebt Petersen in Neumühlen-Dietrichsdorf. Er stöberte in Archiven, befasste sich mit Dokumenten und vermittelte Informationen zur Geschichte der Region nördlich des Kanals in öffentlichen Führungen. Nach einem Unfall kann er nicht mehr so gut laufen und musste daher die Rundgänge einstellen. Doch im Film „Hufner, Mühlen und Lohntüten“ zeigt er wichtige Orte und Plätze im Stadtteil und erläutert ihre Entwicklung.

Ein Interview ist Grundlage des Films

Den Anstoß für das Projekt gab der Verein zur Förderung von Wissenschaftskommunikation & Kultur e.V. „Es ist wichtig, das historische Wissen von Sönke Petersen präsent zu erhalten“, sagt Eduard Thomas, der dem Verein angehört. Zunächst wurde in den Räumen des Vereins „Zeitzeugen-Studio“ ein Interview mit dem passionierten Geschichtskenner aufgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es diente als Grundlage für die Konzeption des Filmes, den der Produzent Oliver Boczek, der in Neumühlen-Dietrichsdorf aufgewachsen ist, gedreht hat. Die Produktion zeigt, wie Sönke Petersen an verschiedenen Stationen auf Spuren der Vergangenheit hinweist.

13 Minuten aus vielen Stunden Filmmaterial

Am Teich erklärt er zum Beispiel, dass hier um 1300 das alte Dorfzentrum lag und sechs Hufner, das heißt Großbauern, Höfe besaßen. Die Schwentinemündung entwickelte sich dagegen zu einem Bereich, in dem Kaufleute und Handwerker das Sagen hatten. Die Zuschauer erfahren, dass an der Mündung von 1863 bis 1945 eine großflächige Industriemühle mit acht Geschossen stand, die Getreide bis nach Russland lieferte.

Aus dem mehrstündigen Filmmaterial wurden 13 Minuten geschnitten. „Dies ist ein Appetitmacher“, so David Vetter vom Büro für Stadtteilentwicklung. Weitere Filme seien möglich. „Gesucht werden noch Unterstützer, um das Projekt voranzubringen.“

Gezeigt wird der Film „Hufner, Mühlen und Lohntüten“ am Montag, 28. November, ab 18 Uhr in der Film in der Paul-Gerhardt-Kirche, Ivensring 9. Nach dem Film gibt es noch Gelegenheit für einen gegenseitigen Austausch.

Kalender bietet Postkarten-Motive von Neumühlen-Dietrichsdorf

Ermöglicht wurde das Filmprojekt durch den Verfügungsfonds Neumühlen-Dietrichsdorf im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms "Sozialer Zusammenhalt". Aus diesem Topf stammen auch die Mittel für einen Kalender mit historischen Postkarten-Bildern in einer Auflage von 350 Exemplaren. Die Motive aus der Sammlung von Wolfgang Kuessner zeigen zum Beispiel die Villa am Dorfteich, ehemalige Gaststätten und die Kesselschmiede der Howaldtswerke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

David Vetter vom Stadtteilbüro Neumühlen-Dietrichsdorf präsentiert Kalender zur Geschichte des Bereichs nördlich der Schwentine, die kostenlos erhältlich sind. © Quelle: Annette Göder

Nun startet die nächste Ausschüttung für Mittel aus dem Verfügungsfonds Neumühlen-Dietrichsdorf. Wer eine Projektförderung beantragen möchte, kann sich unter www.kieler-ostufer.de informieren. Bewerbungsschluss ist der 1. Februar 2023.

Der Kalender „Neumühlen-Dietrichsdorf vor 100 Jahren auf historischen Ansichtskarten“ ist ab Dezember kostenlos erhältlich, zum Beispiel im Büro für Stadtteilentwicklung (Langer Rehm 39).