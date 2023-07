Vermisste 17-Jährige aus Kiel gefunden

Kiel. Von Sonntag an suchte die Polizei Kiel eine vermisste 17-Jährige, die zuletzt im Bereich der Chemnitzstraße in Kiel gesehen wurde. Am Montag baten die Ermittler um Hilfe bei der Suche. Nun melden sie: Die 17-Jährige ist wohlbehalten zurück. Sie konnte im Kieler Stadtgebiet angetroffen werden.

Eine Straftat steht nach jetzigem Erkenntnisstand nicht in Verbindung mit ihrem Verschwinden, so die Polizei Kiel am Dienstag.

