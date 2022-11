﻿Ratsversammlung Kiel vor historischem Beschluss: Rückkehr der Straßenbahn

Die Rückkehr der Straßenbahn in Kiel wird vorgezogen – jedenfalls als Tagesordnungspunkt in der Ratssitzung am Donnerstag. Ihren historischen Beschluss zur Tram will die Kieler Ratsversammlung nicht erst in tiefer Nacht fassen. Was im Rat sonst noch ansteht.

Kiel. In tiefer Nacht will die Kieler Ratsversammlung ihren historischen Beschluss über eine neue Straßenbahn für Kiel am Donnerstag nicht fällen. Die Gefahr besteht durchaus: Die entsprechenden Anträge der Verwaltung laufen unter den Tagesordnungspunkten 11.18, 11.19 und 11.20. Das kann spät werden. Die Ratssitzung beginnt um 16 Uhr.

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer werden in der Sitzung des Ältestenrats am Mittwochabend vorschlagen, diese drei Tagesordnungspunkte sehr weit nach vorne zu ziehen. Dem Ältestenrat gehören außer Tovar und Kämpfer alle Fraktionsvorsitzenden an. Ihre Zustimmung gilt als sicher. Dann kann die Stadtbahn womöglich noch in der Abenddämmerung das Licht der Welt erblicken. Die Ratsversammlung beschließt dann nicht weniger als die Stadtbahn als schienengebundene Tram, ihre Streckenführung im Kernnetz sowie die nächsten Planungsschritte.

Online-Grafik_Planung-Stadtbahn-Kiel_Oktober-2022_16-9 © Quelle: Ralf Bassen

Aktuelle Stunde über die Sorge der Kleinstfraktionen

Voraussichtlich erst danach folgt die Aktuelle Stunde, diesmal beantragt von den „Politiker*innen“. Darin wollen die vielen Kleinstfraktionen in der Kieler Ratsversammlung ihren Unmut über die Absicht der schleswig-holsteinischen Landesregierung ausdrücken, die Mindestgröße von Fraktionen in Kommunalvertretungen von zwei auf drei Mitglieder zu erhöhen. Das würde der erprobten spontanen Pärchenbildung heimatloser Ratsleute den Garaus machen.

Fraktionen dürfen – anders als einzelne Fraktionslose – auf Steuerzahlerkosten im Rathaus ein Fraktionsbüro mit festen Mitarbeitern unterhalten und sich von dort zuarbeiten lassen. In Kiel hatten sich zuletzt der Linke Stefan Rudau mit dem Piraten Andreas Halle sowie die Linke Svenja Bierwirth mit Ove Schröter von der Satirepartei „Die Partei“ zu jeweils zweiköpfigen Fraktionen zusammengeschlossen. Danach stand auch die Linke mit nur noch zwei Fraktionsmitgliedern da.

Heraus kamen Gruppierungen, die nie auf einem Wahlzettel gestanden haben. Sie heißen „Die Politiker*innen“ und „Klima, Verkehr & Mehr“. Derlei Manöver würden mit einer Mindestgröße von drei Mitgliedern zumindest erschwert. Dann müssen sich schon Trios zusammenfinden. Entsprechend groß ist die Sorge der Kleinen.

Schausteller sollen von Gebühren befreit werden

Unter den neun politischen Anträgen im Rat erscheint nur einer ad hoc mehrheitsfähig. SPD, CDU, Grüne und SSW wollen gemeinsam die Schaustellerinnen und Schausteller auf den Kieler Weihnachtsmärkten 2022 von Sondernutzungsgebühren befreien und die Standgebühren halbieren. Gemeint ist das als Entlastung nach harten Corona-Jahren. Die CDU beantragt zudem die Mitgliedschaft Kiels in der Europäischen Bewegung Schleswig-Holstein (EBSH).

Die öffentliche Sitzung der Kieler Ratsversammlung beginnt am Donnerstag um 16 Uhr im Ratssaal des Kieler Rathauses. Sie wird live im Offenen Kanal Kiel-TV übertragen und auf kiel.de gestreamt.