Vorläufige Festnahme nach Bedrohung mit Messer im Zug von Kiel und Raub

In der vergangenen Woche wurde ein junger Mann im Zug von Kiel mit einem Messer bedroht, zum Aussteigen am Bahnhof Elmschenhagen gedrängt und dort beraubt. Nun hat die Kieler Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Er wurde am Freitag im CAP am Hauptbahnhof vorläufig festgenommen.

In Kiel wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen, der einen jungen Mann im Zug mit einem Messer bedroht und später am Bahnhof Elmschenhagen ausgeraubt haben soll.

Kiel. Nachdem ein junger Mann im Zug mit einem Messer bedroht und am Bahnhof Elmschenhagen beraubt wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor einer Woche, am 21. März, hatte ein zu dem Zeitpunkt unbekannter Täter einen 20-Jährigen im Zug von Kiel nach Lübeck mit einem Messer bedroht und einen mittleren zweistelligen Geldbetrag erbeutet, nachdem er den jungen Mann zum Ausstieg am Bahnhof Elmschenhagen gedrängt hatte. So schilderten die Ermittler die Tat im Zeugenaufruf.

Tatverdächtiger wurde im CAP am Kieler Hauptbahnhof festgenommen

Wie die Polizei nun mitteilt, nahmen Bundespolizisten am Freitag einen 22-jährigen Tatverdächtigen im CAP am Bahnhof in Kiel vorläufig fest. Sie hatten den Mann aufgrund eines Videos vom Tattag wiedererkannt. Die Beamten übergaben den 22-Jährigen dem Kriminaldauerdienst. Der Tatverdächtige wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung aufgenommen. Aufgrund von Äußerungen des Tatverdächtigen prüfen die Ermittler daneben, ob es sich auch um eine homophobe Tat gehandelt hat, erklärt die Kieler Polizei.