﻿Warum an der Förde in Kiel 20 Meter hohe Masten aufgebaut werden

Kiel. Die Kieler Woche 2023 wird mit ihren vielen Besucherinnen und Besuchern eine Herausforderung für das Mobilfunknetz in Kiel. Netzbetreiber Vodafone errichtet daher eigens für den digitalen Ansturm drei zusätzliche, temporäre Mobilfunk-Stationen mit einem je 20 Meter hohen Masten. Der Aufbau läuft.

Die drei mobilen Basisstationen werden in der Nähe des Olympiahafens Schilksee und an der Kiellinie (Nähe Sandhafen sowie bei der Fischbrötchenbude Moby) aufgebaut. An den Masten sind Antennen für die Technologien GSM (für mobile Telefonate) und LTE (für mobile Telefonate und mobile Datennutzung) angebracht. Erstmals gibt es außerdem eine Antenne für 5G+, womit Besucherinnen und Besucher der Kieler Woche besonders schnell im mobilen Internet surfen können.

Kieler Woche 2023: Temporäre Mobilfunkmasten an der Kiellinie

Die Zusatz-Stationen wurden für die Kieler Woche per Lkw nach Kiel gebracht. Die gesamte Technik passte kompakt in einen transportablen Container. Die Antennen an den 20 Meter hohen Masten sorgen laut Vodafone für die „optimale Abdeckung und ein stabiles Netz innerhalb des ganzen Veranstaltungsgeländes“. Bereits bestehende Mobilfunkstationen in Kiel hat Vodafone demnach auch technisch aufgerüstet und speziell justiert.

So werde insgesamt sichergestellt, dass trotz des hohen Andrangs während der Kieler Woche 2023 mit Highspeed im Internet gesurft werden könne. Notrufe per Handy („112“) haben im Netz für den Fall der Fälle Vorrang und erreichen innerhalb weniger Sekunden die Einsatzleitstelle. Nach der Kieler Woche werden die drei mobilen Funkmasten wieder abgebaut und abtransportiert.

Auch andernorts wachsen zur Kieler Woche Masten in den Himmel: So bauten Mitarbeiter vom Technischen Hilfswerk (THW) und der Polizei am Mittwoch einen Mast am Satorikai auf. Dieser soll wie bei jeder Kieler Woche den Digitalfunk verstärken.

