﻿Warum in Kiel auf der „Aidaluna“ die Nationalhymne Italiens gesungen wird

Kiel. Für den italienischen Honorarkonsul Karsten Meyer ist der 2. Juni ein ganz besonderer Tag. Der italienische Nationalfeiertag ist auch in Kiel stets Anlass für eine Feierstunde. In diesem Jahr bildeten dabei im Hafen zwei in Italien beheimatete Kreuzfahrtschiffe den Rahmen.

„Was gibt es Schöneres, als diesen Tag auf einem Schiff unter italienischer Flagge feiern zu können?“, fragte Meyer. Die Reederei Aida hatte für den Festakt ihre „Aidaluna“ bereitgestellt. Kapitän Sven Gärtner begrüßte die Gäste des Kieler Konsulats auf dem Schiff.

„Seit 2004 fährt Aida unter italienischer Flagge, und Italien hat unser Unternehmen bereichert“, so Kapitän Gärtner. Viele Crewmitglieder stammten aus Italien oder hätten ihre Ausbildung dort durchlaufen.

Zwei davon sind Chiara Perri und Vincenzo Spedale aus dem Aida Show Ensemble. Die jungen Crewmitglieder sangen bei dem Empfang stimmgewaltig die Nationalhymne. Von der „Costa Firenze“ am Nachbarliegeplatz schallte auch die Nationalhymne herüber.

500 Italiener leben in Kiel

Die Schiffsbesuche bedeuten für Karsten Meyer aber auch viel Arbeit. Mit einem Mal finden sich am Ostseekai an Bord der Schiffe fast mehr Italiener, als in der Landeshauptstadt dauerhaft leben. „Im Moment sind das etwa 500 italienische Staatsbürger, die dauerhaft in Kiel leben. In ganz Schleswig-Holstein sind es etwa 4500“, so Meyer.

Waren es früher überwiegend Inhaber von Pizzerien und Eisdielen, so sind es heute überwiegend Menschen in Wirtschaft und Wissenschaft, die aus Italien nach Kiel kommen. So begrüßte Meyer beim Empfang auch eine Gruppe von Italienern, die bei TKMS in Kiel am Bau neuer U-Boote für Italiens Marine beteiligt sind.

Die meiste Arbeit hat Meyer durch die Kreuzfahrtschiffe. So muss er bei jedem Kapitänswechsel dabei sein. „Ich muss als Vertreter Italiens bei der Übergabe des Schiffes durch die Kapitäne dabei sein und die Übergabe dann im Logbuch beurkunden – quasi wie ein Notar“, so Meyer.

Wichtige Stempel für die Dokumente

Aber auch bei anderen Wechseln von Schlüsselpositionen an Bord muss Meyer mit seinem Stempel kommen und beurkunden. Seit dem Unglück der „Costa Concordia“ sind italienische Behörden extrem streng – die Einhaltung des italienischen Rechts wird sehr genau genommen.

In Kiel stehen in diesem Jahr mehr als 90 Besuche von Schiffen der Aida- und Costa-Flotte im Programm. „Für einen ehrenamtlichen Auftrag als Honorarkonsul sind das schon viele Termine“, so Meyer.

Für die Feierstunde zum Tag der Republik wählte Kapitän Gärtner am Freitag einen besonderen Ort aus. In der Lounge auf Deck 10 der „Aidaluna“ hatten vor fast genau fünf Jahren am selben Liegeplatz Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Aida-Präsident Felix Eichhorn mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ein Abkommen zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Kreuzfahrt in Schleswig-Holstein unterzeichnet.

Am Freitag war es Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU), die dort die Gratulation überbrachte. 2023 steht jedoch neben der Nachhaltigkeit noch ein zweites Thema im Fokus. Die Sicherheitslage in Europa ist angespannt.

Unter den rund 30 Ehrengästen bekam deshalb Iryna Tybinka besonders viel Beifall. Die Generalkonsulin der Ukraine war als Teil des Diplomatischen Korps auch zu dem Empfang gekommen. „Für die Ukraine sind Italien und Schleswig-Holstein wichtige Partner“, sagte Tybinka.

