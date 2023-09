Straßenmusik

Beflügelt in der Innenstadt shoppen: Die belarussischen Musiker Ars (Flügelhorn) und Natalie (Flügel) spielten am Dienstag in Kiel.

Ein weißer Flügel stand am Dienstag mitten in der Holstenstraße in Kiel. Stundenlang spielte ein Musiker-Duo bekannte klassische Stücke. Wer sind die beiden?

