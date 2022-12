Wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten befürchten viele, dass sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Doch Mietschulden führen nicht selten in die Wohnungslosigkeit. Damit es nicht so weit kommt, greift die Stadt Kiel strauchelnden Mietern helfend unter die Arme.

Kiel. Zehntausende Wohnungen werden jedes Jahr in Deutschland zwangsgeräumt. Allein in Schleswig-Holstein waren es 2021 laut Justizministerium 1582, in der Landeshauptstadt 238. Insgesamt nimmt die Zahl ab. Nach Angaben von Sozialdezernent Gerwin Stöcken gab es in Kiel zuletzt nur noch etwa halb so viele der Zwangsräumungen wie noch vor zehn Jahren. Dennoch besteht wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten die Gefahr, dass wieder mehr Menschen ihre Wohnung verlieren.