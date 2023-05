﻿Jugendliche kritisieren Kommunalpolitiker in Kiel-Wellsee

Wellsee/Kronsburg/Rönne. Mit einer geballten Ladung Kritik hat sich der Ortsbeirat Wellsee im Jugendtreff „Juwel“ auseinandersetzen müssen. Kinder und Jugendliche aus dem Kieler Stadtteil hatten Versäumnisse und mangelhafte Angebote für den Nachwuchs zusammengetragen: Von Müll und Hundekot auf Grünanlagen über schlechte Busverbindungen und die vermisste Eisdiele bis zur zerstörten Hütte am Jugendtreff reichte die Kritik.

Zunächst gab es am Dienstagnachmittag Kaffee und Kekse für die Gäste des Ortsbeirates unter Leitung des Vorsitzenden Axel Schnorrenberg (SPD). Doch mit weiteren Nettigkeiten hielten sich die Kinder und Jugendlichen sowie die neue Leiterin des DRK-Jugendtreffs, Nele Petersen, nicht lange auf: „2018 gab es hier eine Umfrage zu den Wünschen und Anregungen der Jugendlichen. Auch in den Folgejahren sagten sie stets das Gleiche, doch bis heute ist in Wellsee nichts passiert.“

Hütte in Kiel-Wellsee in Brand gesteckt

Beispiele nannten sie reihenweise: Da wäre etwa die Holzhütte im hinteren Bereich des Geländes, die vor fünf Jahren durch Vandalismus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Seitdem sei zwei Mal Feuer gelegt worden. „Die Hütte muss ersetzt werden“, sagte Nele Petersen. Noch immer gebe es am Skaterplatz nebenan zu wenig Sitzgelegenheiten und Leuchten. Während der Stadtteil Kiel-Wellsee mit Kinderspielplätzen gut ausgestattet sei, fehle es an Treffmöglichkeiten für die Jugendlichen, hieß es.

Müll durch abgetretene oder ungenügend geleerte Mülleimer und die Tretminen der Hunde auf den Grünanlagen rund um das „Juwel“ seien höchst ärgerlich. Denn im Sommer seien die Kinder auch mal barfuß unterwegs, berichtete die Leiterin. Es fehle an Spendern für Hundekotbeutel, bestätigte der Ortsbeirat. „Hundehalter müssen daran denken, von zu Hause Kotbeutel mitzunehmen“, mahnte der 2. Vorsitzende Carsten Rockstein (CDU). Das Kieler Ordnungsamt werde über die Missstände informiert, versprach Schnorrenberg.

Neuer Bürgertreff auch für Jugendliche in Kiel-Wellsee

Während 2018 noch die fehlende Sporthalle und zu wenig Veranstaltungen in Kiel-Wellsee bemängelt wurden, werde sich die Lage ändern: „Wir freuen uns auf die neue Sporthalle im nächsten Jahr“, sagten die Kinder. Der Beiratschef ergänzte: „Der Bürgertreff, der dort im Sommer 2024 öffnen wird, steht Euch auch zur Verfügung.“ Dort könne einiges organisiert werden – vom Poetry Slam über Konzerte und Flohmärkte bis hin zum selbst organisierten Eiscafé.

Aktuell werde ein Kiosk in dem Kieler Stadtteil vermisst, erzählten Jugendliche. Die gute Nachricht: Ein neuer Betreiber werde demnächst an gleicher Stelle eine Verkaufsstelle eröffnen, diesmal mit längeren Öffnungszeiten, berichtete ein Zuhörer.

Reichlich Gesprächsstoff lieferte das Thema ÖPNV: Viele junge Menschen wollen gern in die Kieler Nachbarstadtteile fahren, um Freunde zu treffen. Doch die Hauptbuslinien steuern stets die Kieler Innenstadt an. Wie könnte man dieses Problem lösen? Eine lange Diskussion entbrannte: Bezahlbare Rufbus-Angebote mit Kleinbussen wie Moia in Hamburg könnten die Lösung sein. Die KVG müsse sich im Zeichen der Verkehrswende auch Gedanken um solche Modelle machen, hieß es.

Trotz der Kritik sprach der Beiratsvorsitzende den Kindern und Jugendlichen ein Lob aus: „Wir müssen die Probleme immer wieder ansprechen.“ Alle Kritikpunkte würden an die zuständigen Ämter der Stadt Kiel weitergegeben, das Jugendzentrum werde er über das Feedback informieren, erklärte Axel Schnorrenberg. „Das Juwel braucht Unterstützung.“