﻿Wagengruppe Schlagloch auf MfG-5-Gelände: Wer soll die Erschließung zahlen?

Antrag in der Ratsversammlung

In einem Theaterstück spielte die Wagengruppe Schlagloch ihre jüngste Geschichte auf dem Asmus-Bremer-Platz in Kiel nach.

In der Ratsversammlung soll der temporäre Umzug der Wagengruppe Schlagloch auf das MfG-5-Gelände in Kiel beschlossen werden. Doch es gibt noch offene Fragen: Die Gruppe will keine Erschließungskosten zahlen, wenn sie nur fünf Jahre bleiben dürfen.

