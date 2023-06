﻿Goldener Hahn schwebt auf den Kirchturm in Kiel-Dietrichsdorf

Neumühlen-Dietrichsdorf. Ein Sturm im Februar letzten Jahr wütete in Dietrichsdorf so stark, dass der Hahn auf der Kirchturmspitze Federn lassen musste. „Wir bekamen einen Anruf von einer Nachbarin, dass das Gefieder des Vogels bedenklich wackelte“, erzählt Pastor Niels-Peter Mahler. „Weil die Federn abgeknickt waren, mussten wir den Hahn aus Sicherheitsgründen herunternehmen.“

Einen Fachmann oder eine Fachfrau für goldene Hähne mit zerfleddertem Gefieder zu finden, war nicht so leicht. „Es gibt nicht viele Feinblechner, die auf solche Arbeiten spezialisiert sind“, erläutert Uwe Göllner, Mitglied im Kirchengemeinderat. Nach intensiver Recherche stieß er auf den Kieler Kunstschmied Mitja Devaud, der die Sache – oder besser den Hahn – in die Hand nahm. Er restaurierte das Hinterteil des Vogels, verstärkte zur besseren Stabilität dessen Brust und vergoldete, wo es nötig war, erneut die Oberfläche. Unter dem metallisch glänzenden Tier befindet sich eine Kugel, die zuvor hohl war. „Wir haben in diese Zeitkapsel unseren Gemeindebrief, eine Zeitung, einen Coronatest und eine Maske gelegt“, verrät der Pastor.

Auch ein Blitzableiter wird am goldenen Hahn befestigt

Den Gockel wieder auf den 33 Meter hohen Kirchturm zu befördern, erwies sich als aufwendiges Unterfangen. „Aus Spargründen wurden in den Turm keine Dachluken gebaut“, erläutert Mahler. Daher sind nun Dachdecker mit Hilfe eines Hubsteigers, der eine Reichweite von 45 Metern hat, zur Spitze gefahren. Unter ihrem Korb hing der Hahn. Oben befestigten sie schließlich mit zahlreichen Handgriffen und Werkzeug den goldenen Vogel samt Blitzableiterstange, in der Vorrichtung. Unten angekommen, kommentierte Dachdecker Alexander Zaczek: „Oben war es ganz schön windig.“ Für ihn ist es eine Premiere gewesen, einen Hahn auf einem Kirchturm anzubringen.

„Der Hahn erinnert an eine Geschichte von Jesus“, erläutert der Pastor den biblischen Hintergrund. „Jesus hat Petrus vorhergesagt, dass Petrus ihn verleugnen wird, bevor der Hahn kräht.“ Der theologische Sinn: „Unsere Absicht kann so gut sein, wie wir wollen, doch wir machen Fehler. Dennoch liebt uns Gott.“ Auch einen ganz profanen Zweck erfüllt das Schmuckstück auf dem Dach: Es zeigt die Windrichtung an.

Paul-Gerhardt-Kirche: Fehler beim Bau des Turms

Eingeweiht wurde die Paul-Gerhardt-Kirche im Jahr 1959. Vor zehn Jahren zeigten sich im Turm Bausünden. „Die Statik stimmte nicht“, berichtet Mahler. „Es traten Risse auf.“ Daher wurde der alte Turm durch einen neuen ersetzt. „Er ist der jüngste in Kiel“, sagt der Pastor.

Überhaupt hat die Paul-Gerhardt-Kirche laut Webseite einige Superlative zu bieten: Sie ist das größte evangelische Gotteshaus auf dem Ostufer, die am höchsten gelegene Kirche der Landeshauptstadt und in ihr hängt das größte Kieler Altar-Kreuz – sechs Meter lang, ebenso breit und eineinhalb Tonnen schwer. Dagegen ist der Hahn, der rund 100 Kilo auf die Waage bringt, ein Leichtgewicht. Pastor Mahler ist froh, dass der goldene Vogel nun wieder den Weg auf die Spitze gefunden hat.

KN