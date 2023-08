﻿Wie gut ist die Wasserqualität an Kiels Stränden und Stegen wirklich?

Kiel. In einer dunkelgrünen Wathose steigt Silke Bach bauchnabeltief in die Förde. Ausgestattet mit einer langen Rute sieht sie aus wie eine Anglerin. Doch die Sachbearbeiterin des Gesundheitsamtes ist dienstlich unterwegs. Sie zieht die Stange nur einmal kurz durchs Wasser, etwa 30 Zentimeter tief, und schon hat sie einen kleinen Plastikbehälter mit Ostseewasser gefüllt. Eine Badewasserprobe.

Die Frage ist, ob diese Probe Fäkalkeime enthält. Das Umweltbundesamt warnt nämlich, dass in Gewässern Krankheitserreger vorkommen, die bei den Badenden Erkrankungen mit Fieber, Durchfall und Erbrechen hervorrufen können. Daher schreibt die Europäische Union an allen offiziellen Badestellen die regelmäßige Überprüfung der Badewasserqualität vor.

Die Proben werden im Labor auf die Fäkalbakterien E Coli und Enterokokken untersucht

Silke Bach fährt also in der Saison alle 14 Tage die Kieler Badestellen zur Beprobung ab. Nachdem sie schon frühmorgens ihre Behälter am Stadtstrand Hasselfelde und am Badesteg an der Kiellinie mit Meerwasser gefüllt hat, trifft sie gegen 7.30 Uhr am Anleger Bellevue ein. Als sie den Badesteg hinaufschreitet, ziehen bereits drei Schwimmer ihre Bahnen.

Die Möwen kreischen, ein Mann spielt Gitarre, eine Stand-up-Paddlerin legt an, macht Gymnastikübungen und springt ins Wasser. „Das ist doch wie Urlaub“, sagt Silke Bach und legt los mit ihrer Arbeit. Erst wird die Temperatur der Luft gemessen (19,1 Grad), dann die des Wassers (16,8 Grad), am Ende zieht sie ihren roten Stab, an dem der Plastikbehälter befestigt ist, durchs Wasser. Deckel drauf. Fertig.

Zu diesem Zeitpunkt steht schon ziemlich sicher fest: Das Kieler Labor, das die Wasserprobe auf die Fäkalkeime „Escherichia coli“ (E. coli) und „Intestinalen Enterokokken“ untersucht, wird diese nur in sehr geringer Konzentration nachweisen, weit unter den Grenzwerten. Das ist optimal. Denn diese beiden Bakterienstämme zeigen an, ob das Gewässer hygienisch belastet oder eben sauber ist.

Die Badewasserqualität ist zwar gut, dennoch gelangt immer wieder Schmutzwasser in die Förde

Für Kiel gilt: „Die Badestellen werden immer wieder mit der Badewasserqualität sehr gut bewertet“, hält Bach fest. Doch das könnte sich gleichwohl ändern, wie ein Vorfall der vergangenen Woche zeigt, als bei einem Stromausfall im Kieler Klärwerk über zwei Stunden lang etwa 3,9 Millionen Liter Schmutzwasser direkt in die Förde strömten. Eine der größten Abwassermengen, die in jüngerer Zeit in die Ostsee geleitet wurden.

Das Gesundheitsamt hatte anschließend Proben genommen. Glücklicherweise hätten starke Winde das verschmutzte Wasser aus der Förde ins offene Meer gedrückt. Die Proben, so Bach, seien allesamt unbedenklich gewesen.

Zwar arbeitet die Agrarwissenschaftlerin Bach jetzt im städtischen Gesundheitsamt, durch ihren letzten Job in der Landesverwaltung hat sie aber einen Überblick über die Badewasserqualität im ganzen Bundesland. „Ich selbst gehe nur im Meer baden“, sagt sie. Die Wasserqualitäten in Seen seien ihr zu unsicher. Denn die Qualität hänge auch von den Temperaturen ab. „Wenn die steigen, können sich giftige Algen bilden.“

Die Wasserqualität wird eher schlechter bei hohen Temperaturen und bei Starkregen

Besonders problematisch: Blaualgen, die eigentlich Cyano-Bakterien heißen und für Tiere lebensbedrohlich sind. Beim Menschen können sie Hauterkrankungen verursachen. „An Nord- und Ostsee ist das im Prinzip kein Problem, dort gibt es ganz selten mal eine Algenblüte, die die Strände bedroht“, sagt Bach. „Aber es gebe Seen, beispielsweise den Bordesholmer See, bei denen es die ganze Saison über eine pauschale Algen- und Badewarnung gibt“.

Dafür steige an Nord- und Ostsee bei Wassertemperaturen ab 20 Grad die Gefahr von Vibrionen. Die Bakterien gelangen über kleine Wunden in den Körper und könnten bei immunschwachen Personen schwere Infektionen auslösen.

Skagerrakufer in Kiel-Friedrichsort: Fäkalkeime im Wasser

Neben der Temperatur sind auch starke Regenfälle ein Verschmutzungsrisiko. Wenn fäkalbelastete Abwässer bei Starkregen zusammen mit Regenwasser in Mischwasserüberläufen in ein Gewässer gelangen, müssen Badende Erkrankungen mit Fieber, Durchfall und Erbrechen fürchten.

Eine Gefahr, die nur im Stadtteil Friedrichsort droht: „Anders als im Rest der Stadt“, erklärt die Stadt auf Anfrage, werden Regen- und Schmutzwasser in einem gemeinsamen Rohr nach Bülk zum Klärwerk geleitet. Das hat eben auch Folgen für das Skagerrakufer, den kleinen und beliebten Strand: Ist das besondere Abwassersystem überlastet, landet das Schmutzwasser durch ein Rohr am Rande des Strandes nur grob gereinigt und durch das Regenwasser stark verdünnt in die Förde. Deshalb ist dieser Ort offiziell keine Badestelle, auch wenn sich die Menschen im Stadtteil das wünschen. Denn die Voraussetzung dafür ist eine gute Badewasserqualität.

Nach Angaben der Stadt könne das Mischwassersystem nur mit einem enormen finanziellen Aufwand und erheblichen Einschränkungen für die Anwohner ausgetauscht werden: „Dies geschieht Stück für Stück. Langfristig wird das komplette Netz in Friedrichsort, das insgesamt in einem guten Zustand ist, auf ein Trennwassersystem umgestellt.“

Proben entnehmen in der Förde: Arbeiten in Wathose kann lebensgefährlich sein

So lange werden die Proben von Silke Bach wie in der Vergangenheit wohl zu hohe Werte an E-Coli-Bakterien und Enterokokken aufweisen. Nach Ärger mit dem Ortsbeirat hat die Verwaltung ein Schild mit einer „Warnung vor dem Baden“ aufgestellt.

Silke Bach geht auch am Skagerrakufer zur Probeentnahme nur mit Wathose ins Wasser. Aber selbst das ist „nicht ganz ungefährlich“, wie sie feststellt. Am Ende ihrer Tour ist schon so viel Wasser in die Gummihose gelaufen, dass ihre Jeans nass ist. Arbeiten in einer Wathose könne zu einer echten Todesfalle werden, warnt sogar die DLRG: „In kürzester Zeit ist die Hose vollgelaufen und zieht dich unter Wasser.“

