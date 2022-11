﻿Wie Schüler beim Umwelt Escape Game Täter überführen

Giftiger Müll wurde im Wald illegal entsorgt. Die Umwelt ist in Gefahr. Das ist ein klarer Fall für die Kinder der Klasse 4a der Schule am Heidenberger Teich in Kiel. Gelingt es ihnen, beim neuen Umwelt Escape Game des Vereins „Dein Klima“ die Umweltsünder zu fangen?

Beim Umwelt Escape Game des Vereins „Dein Klima“ müssen alle an einem Strang ziehen. So kommt die Klasse 4a der Schule am Heidenberger Teich den Umweltsündern auf die Spur.

Kiel. Levin und Hassen denken angestrengt nach: Wie können sie ihre Klassenkameraden bloß so schnell wie möglich aus dem Säuresee zu retten? Keiner darf in die ätzende Flüssigkeit treten! Die Zeit läuft! Diese und noch mehr Rätsel müssen die Kinder der Klasse 4a der Schule am Heidenberger Teich beim neuen Umwelt Escape Game des Vereins „Dein Klima lösen, um den oder die Umweltsünder zu fangen.

Dass sie sich gerade in der schuleigenen Turnhalle und nicht in einem Wald auf der Jagd nach Verbrechern befinden, haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a bereits kurz nach Beginn des Umwelt Escape Games vergessen. Sie sind sofort mitten drin in der Geschichte und haben schnell verstanden, dass es auf Geschick, Köpfchen und Teamgeist ankommt, wenn sie hier als Sieger hervorgehen wollen.

Umwelt Escape Games: Wichtig für die Schüler sind Geschick, Köpfchen und Teamgeist

Die Story, die Henning Rohweder und sein Team vom Verein „Dein Klima“ zu Beginn erzählen: Böse Männern haben im Wald giftigen Müll illegal entsorgt. Die Umwelt ist in Gefahr. Die Verbrecher müssen so schnell wie möglich gefasst werden. Doch das ist nicht so einfach. Zunächst ist die ganze Klasse auf einer Insel inmitten eines giftigen imaginären Säuresees gefangen.

Beim Umwelt Escape Game des Vereins „Dein Klima“ müssen alle an einem Strang ziehen. Nur gemeinsam kommen die Mädchen und Jungen der Klasse 4a der Schule am Heidenberger Teich den Umweltsündern auf die Spur. © Quelle: Katja Schweckendiek

„Das neue Umwelt Escape Game ist eine Mischung aus einem klassischen Escape Game und erlebnispädagogischen Elementen“, erklärt Henning Rohweder. Wichtige Lerninhalte zum Thema Umweltschutz werden dabei über eine spielerische Art einfach und nachhaltig mit Herz, Hand und Verstand erlernt, so der Organisator. „Wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen. Denn nur so können die Täter am Ende geschnappt werden.“

Mischung aus einem klassischen Escape Game und erlebnispädagogischen Elementen

Anders, als bei einem normalen Escape Game ist die Umwelt-Variante für große Gruppen von acht bis 28 Personen gedacht. Gespielt werden kann es in jedem größeren Raum, wie in einer Turnhalle oder auch draußen in der Natur. Geeignet ist das Umwelt Escape Game für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Um den Aufbau und die Durchführung kümmert sich das Team von „Dein Klima“. Finanziell gefördert wird das Spiel von der Umwelt-Bingo-Lotterie, der Firma OceanWell und der FördeAkademie. So kosten die ersten 100 Umwelt Escape Games nur 80 Euro pro Gruppe.

In der Mettenhofer Turnhalle haben Levin und Hassen es geschafft: Die Klasse hat wieder sicheren Boden unter den Füßen und findet die nächste Spur der flüchtenden Umweltsünder. Schulleiterin Ulrike Schmidt-Hansen schaut dem Treiben gespannt zu. „Das Umwelt Escape Game passt hervorragend in das Thema Nachhaltigkeit, das in unserem Schulprogramm verankert ist“, erklärt Schmidt-Hansen. Und auch Sachkunde-Lehrer Matthias Langer ist begeistert und will die Thematik des Umwelt Escape Games in seinem Unterricht noch einmal aufgreifen.

Das ist auch das Ziel der "Erfinder". Und dafür geben sie den Lehrerinnen und Lehrern ein weiteres Hilfsmittel an die Hand: "Wenn das Spiel erfolgreich absolviert wurde, bekommt die Klasse am Ende einen Code, mit dem sie später gemeinsam an einem Online Umwelt-Rätsel teilnehmen und vielleicht einen coolen Preis gewinnen können", erläutert Organisator Henning Rohweder. Mehr Informationen zum Umwelt Escape Game gibt es unter www.deinklima.org/umwelt-escape-game.

Die Klasse 4a der Schule am Heidenberger Teich war jedenfalls nach einer guten Stunde angestrengtem Ratens, Kombinierens und dem Meistern so mancher körperlichen Herausforderung erfolgreich: Die Täter wurden geschnappt und der Wald von Abfällen befreit. Auch für Jana aus der 4a war es ein toller Vormittag: „Ich fand vor allem die vielen Rätsel sehr cool und dass wir es als Team gemeinsam geschafft haben, die Verbrecher zu fangen.“ kae

Von Katja Schweckendiek