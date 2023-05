﻿Kiel-Wik: Hilft Geoblocking gegen wild abgestellte E-Scooter?

Wik. Sie stehen mitten auf dem Gehweg, liegen auf dem Radweg oder landen in den Rabatten: die beliebten E-Scooter. Werden sie aber nicht richtig abgestellt, werden sie nicht nur für Menschen mit Sehbehinderung wie Philip Pieper (Linke) zur Gefahr. Als Mitglied des Ortsbeirates Wik hat er nun den Antrag an die Verwaltung gestellt, eine umfangreiche Geoblockingzone gegen das Abstellen von E-Scootern im Bereich der Kreuzung Weimarer Straße/Adalbertstraße sowie im weiteren Verlauf der Weimarer Straße einzurichten. Gleichzeitig sollen in dem Bereich auch geeignete Flächen als erlaubte Abstellzonen definiert werden.

„Egal ob auf dem Fuß- oder Radweg, die E-Scooter stehen ab und an mitten auf dem Weg und sind echte Stolperfallen“, sagt die Wikerin Susanne Remmler. Sie wünscht sich Abstellflächen, wie es sie auch bei der Sprottenflotte gebe. Philip Pieper vom Ortsbeirat sieht in der Wik einen besonderen Bedarf an der Kreuzung Adalbertstraße und Weimarer Straße. „Um die Nord-Ost-Durchquerbarkeit des Bereiches für Menschen mit und ohne körperliche Beeinträchtigungen sicherzustellen, wurde dort extra eine barrierefreie Querungshilfe errichtet. Mit dem vermehrten Aufkommen der E-Scooter ist die Funktion des barrierefreien Überganges aber leider ad absurdum geführt“, sagt er.

Auf der Kreuzung stehen bis zu zwölf E-Scooter kreuz und quer

Denn was nützt ein Aufmerksamkeitsfeld für einen Menschen mit Sehbehinderung, wenn gleich dahinter E-Scooter den Weg versperren? Pieper hat viele Fotos von der Kreuzung, auf denen teilweise bis zu zwölf E-Scooter kreuz und quer stehend zu sehen sind.

Er empfindet die Situation als lästig, gefährlich und unachtsam. Um sich und auch viele andere besser zu schützen, hat er nun den Antrag beim Tiefbauamt gestellt, dort eine Geoblockingzone einzurichten. E-Scooter-Verleihfirmen könnten so das Gebiet definieren, in dem ihre Roller benutzt werden dürfen oder eine Fahrt nicht abgeschlossen werden kann. „Die eigentliche Funktion und Wichtigkeit des Übergangs sollte durch die Ausstattung mit Bodenindikatoren, Gehwegnasen und kontrastreicher Gestaltung sowie der Alternativlosigkeit der Querungsmöglichkeit eigentlich erkennbar sein. Kein anderer Verkehrsteilnehmer kommt auf die Idee, den Übergang als Park- oder Abstellfläche zu nutzen“, sagt Pieper.

Beeinträchtigt sei auf diese Weise auch die Übersicht für den ÖPNV, den Rad- und motorisierten Individualverkehr. Denn „Fußgängerinnen und Fußgänger aller Art sind gezwungen, den Bereich aufgrund der Blockade durch E-Scooter auf der Fahrbahn zu umgehen. Dies gefährdet die Sicherheit von Menschen mit Beeinträchtigungen oder Kindern/Jugendlichen auf ihrem Schulweg in einem besonders hohen Maße“, so Pieper. Und es handele sich dabei nicht um seltene Einzelfälle.

An manchen Tagen können E-Scooter richtige Stolperfallen sein, wie hier Susanne Remmler zeigt. © Quelle: Karina Dreyer

Die Stadt Kiel habe an dieser Stelle extra straßenbauliche Investitionen aus Steuermitteln der Bürger getätigt, welche nun zweckentfremdet und durch rücksichtslos abgestellte E-Scooter zum Gegenteil der Verbesserungen der Barrierefreiheit und Sicherheit geworden sind. „Besonders die für Blinde und Sehbeeinträchtigte wichtigen geraden Bodenindikatoren werden besonders oft zugestellt. Größere Rollstühle und Rollatoren sowie Kinderwagen leiden ebenfalls hierunter in einem besonders hohen Maße“, sagt Pieper.

Zur Kieler Woche kommen E-Scooter verstärkt zum Einsatz

Der Antrag, der vom Ortsbeirat einstimmig verabschiedet wurde, möchte aber auch, dass geeignete Flächen als offizielle Abstellmöglichkeiten definiert und angeboten werden. Ein besonderes Problem könnten die E-Scooter auch zur Kieler Woche werden, denn viele ausländische Marineangehörige würden sie gerne nutzen. „Der Hafen wird pickepacke voll, es wird laut werden“, kündigte Kapitänleutnant Ingo Annies vom Marinestützpunkt den Wikern während der Sitzung an. Mit bis zu 7000 Marineangehörigen werde gerechnet, „die wenigsten sprechen Deutsch und es sind überwiegend junge Leute“. Und die würden gerne E-Scooter nutzen. Geplant sei, auf den richtigen Umgang hinzuweisen, „doch mehr als bitten können wir auch nicht“.