﻿Kiel will mit neuen Liegeplatzgebühren Großsegler an den Tiessenkai zurückholen

Die Stadt Kiel lenkt im Streit um die Liegeplatzgebühren für Großsegler am Tiessenkai ein. Eine Neufassung der Satzung soll in der Ratsversammlung am 17. November 2023 verabschiedet werden. Sie soll die Kaikante in Holtenau wieder attraktiv für Traditionssegler machen.

Nachdem die Großsegler am Tiessenkai in diesem Jahr seltener festmachten, hofft die Stadt Kiel mit der neuen Satzung zu den Liegeplatzgebühren wieder auf solche Bilder im nächsten Jahr.

Kiel. Nach dem Ärger um die Liegeplatzgebühren für Großsegler am Tiessenkai rudert die Stadt Kiel zurück. Für die Ratsversammlung am 17. November 2022 wurde eine Neufassung der Satzung erarbeitet. „Wir passen das jetzt an. Denn wir wollen den Tiessenkai für Traditionssegler erhalten“, sagte Sportdezernent Gerwin Stöcken bei einem Gespräch im Ortsbeirat Holtenau.

Nachdem die Stadt Kiel am Tiessenkai die Kaikante mit einer Länge von rund 300 Metern und die Wasserfläche davor vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal (WSA) im Januar gepachtet hatte, galten dort auch die städtischen Liegeplatzgebühren. Als Bemessungsgrundlage zählte wie in allen Sportboothäfen allein die Länge der Schiffe und nicht die Auslastung oder Größe nach BRZ. Einige der Großsegler-Eigner reagierten darauf verärgert und wichen auf andere Häfen aus. „Das ist schief gegangen“, gab Stöcken zu. Nun soll ab 1. Januar 2023 eine neue Satzung für den Tiessenkai gelten, über die die Ratsversammlung noch abstimmen muss.

Maritimes Flair am Tiessenkai soll erhalten bleiben

Seit Jahren liegen die Großsegler am Tiessenkai in Kiel-Holtenau und sorgen für entsprechend maritimes Flair vor den Cafés und Restaurants. Längst sind sie auch zu einem Touristenmagneten geworden.

„In diesem Jahr blieben die Traditionsschiffe mit Fortschreiten der Saison vermehrt weg und es kam zu zahlreichen Beschwerden, weil der Tiessenkai seinen Charme verlor“, sagt die Stadt. Zum einen seien dafür die Folgen der Corona-Pandemie verantwortlich, aber offensichtlich auch die Höhe der Gebühren. So seien Eigner auf Nachbarhäfen wie Eckernförde und Laboe ausgewichen.

Da die Entscheidung, welcher Hafen im kommenden Jahr angelaufen wird, in der Regel im Herbst fällt, musste sich Kiel schnell entscheiden, wenn die Traditionssegler wieder vermehrt am Tiessenkai festmachen sollen. In Gesprächen mit den Eignern wurden die hohen Gebühren, wenn keine Gästefahrten anstehen, kritisiert. Sie würden sich so sehr summieren, dass sie nicht mehr durch Gästefahrten ausgeglichen werden könnten.

Neue Satzung soll Tiessenkai in Kiel-Holtenau attraktiver für Großsegler machen

Die neue Satzung sieht für den ersten Liegetag die gleichen Gebühren wie bisher vor. Danach wird es aber deutlich attraktiver. „Mit der Liegeplatzgebühr für die erste Nacht ist das Entgelt eines Traditionsschiffes oder eines Traditionsschiff-ähnlichen Schiffes für bis zu vier weiteren Nächten abgegolten, solange sich keine Gäste an Bord befinden und das Schiff den Liegeplatz nicht verlässt.

Anspruch auf diese Befreiung haben historische Schiffe, die sich noch im Originalzustand befinden oder Schiffe, die historischen Schiffen originalgetreu nachgebaut wurden – unabhängig davon, ob sie gewerblich oder nicht-gewerblich dort liegen. Sofern die Stadt durch andere Satzungen Traditionsschiffen weitergehende Befreiungen gewährt, gelten diese auch für den Tiessenkai“, so die Neufassung. „Wir wollen, dass die Traditionssegler zu guten Bedingungen dort liegen können“, sagte Stöcken.

Hoffen auf die Rückkehr der Großsegler

Die Stadt Kiel hofft, mit der Regelung den Eignern ausreichend zu helfen, „damit sie den Tiessenkai im kommenden Jahr anlaufen und wieder zu ihrem Standort für die Gästefahrten auswählen“. Die Satzungsänderung dürfte kostenneutral sein, schätzt die Stadt. Denn mit der Gebührensenkung sei die Erwartung verbunden, dass wieder mehr Schiffe am Tiessenkai anlegten.

Langfristig möchte Gerwin Stöcken auch die Infrastruktur für die Großsegler verbessern, die sich vor allem einen Strom- und einen Wasseranschluss wünschten. Die neue Satzung soll voraussichtlich ab 1. Januar 2023 die alte ablösen.