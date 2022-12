﻿Ausstellung im Stadtmuseum zeigt Kieler Stadtbild der 1920er-Jahre

Vor einhundert Jahren entstand nach dem Ersten Weltkrieg ein neues Bewusstsein für die städtebauliche Gestaltung der heutigen Landeshauptstadt Kiel. Die Ausstellung im Stadtmuseum Warleberger Hof „Kiel wird grüner. Der Wandel des Stadtbildes in den 1920er Jahren“ ruft diesen Aspekt in Erinnerung.

Kiel. Im Jahr 1922 präsentierten Stadtbaurat Willy Hahn und Gartenarchitekt Leberecht Migge mit dem „Grünflächen- und Siedlungsplan“ ein fortschrittliches Konzept für die Zukunft Kiels. Ausgehend von dieser städtebaulichen Vision begibt sich eine neue Ausstellung des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums auf Spurensuche nach dem Kieler Stadtbild der 1920er Jahre.

Mit den damaligen Plänen wurden die Weichen für die städtebauliche Entwicklung der ehemaligen Marinestadt neu gestellt. Was zu der Zeit geplant und gebaut wurde, ist bis heute im Stadtbild erkennbar. Angesichts der klimapolitischen und sozialen Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft heute steht, erscheinen die Grünflächen- und Wohnbauprojekte der 1920er aktueller denn je.

Stadtmuseum: Grünflächen gegen beengte Wohnverhältnisse einer zu schnell gewachsenen Stadt Kiel

Die Ausstellung „Kiel wird grüner. Der Wandel des Stadtbildes in den 1920er Jahren“ zeigt, dass Kiel nach dem Ersten Weltkrieg an den Folgen des Boom-Wachstums in der Kaiserzeit litt. Zu beengten und unhygienischen Wohnverhältnissen und einem Mangel an Grünflächen kamen eine schlechte Versorgungslage und hohe Arbeitslosigkeit.

An die Stelle einer auf rasanten Wachstum ausgelegten Stadtplanung trat nun erstmals die sozial orientierte Idee des Grüngürtels. Das Modell der „grünen“ Stadterweiterung verband moderne soziale, hygienische sowie volkswirtschaftliche Aspekte. Neue Kleingärten halfen dabei, die Ernährung zu verbessern. Zusätzlich schufen die Stadtplaner Raum für Erholung, Sport und Spiel. Industrie und Gewerbe verlagerten sie auf Flächen außerhalb der Wohngebiete.

Gebäude der „Nordischen Messe“, 1923. © Quelle: Stadtmuseum Warleberger Hof / Städtische Lichtbildstelle

In der Ausstellung sollen Pläne, Zeichnungen sowie erstmals gezeigte Fotos der städtischen Lichtbildstelle einen Blick auf dieses vom Aufbruch geprägte Jahrzehnt eröffnen. Utopie gebliebene Planungen stehen dabei gleichberechtigt neben realisierten Bauprojekten. Sie zeigen die Möglichkeiten, aber auch die Beschränkungen im Kiel der Weimarer Republik.

Eine Besonderheit in der Ausstellung sind die originalen Pläne und Entwürfe für den Ideen-Wettbewerb für die städtebauliche Gestaltung des Kleinen Kiel 1925/1926. Dieser Wettbewerb war von zentraler Bedeutung für die zukünftige bauliche und verkehrsplanerische Entwicklung des neuen repräsentativen Zentrums, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts am Neumarkt – dem heutigen Rathausplatz – mit den Repräsentationsbauten von Theater und Rathaus entstanden war. Die Arbeiten bekannter Kieler Architekten wie Johann Theede, Ernst Stoffers und Ernst Prinz zeigen ihre städtebaulichen Visionen von Kiels neuer Mitte.

Stadtmuseum Kiel. Dänische Straße 19. Bis 28. Mai. Öffnungszeiten: Di bis So 10-18 Uhr. Eintritt frei. Info zu Begleitprogramm im Internet oder via Tel. 0431 / 901 3425.

