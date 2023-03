﻿Wochenmarkthändler wollen auf dem Exerzierplatz bleiben

Kiel. Es sind zwei Vorschläge von Andreas Vorbeck, die für Aufruhr unter den Beschickern des Wochenmarktes auf dem Exerzierplatz gesorgt haben. Der Inhaber der Bäckerei Lyck, der selbst mit einem kleinen Backwaren-Stand dort vertreten ist, schlägt den Umzug des Marktes auf den Rathausplatz vor, da man dort „von der Altstadtatmosphäre profitieren“ könne. Zweite Idee: Die Standgebühren verdoppeln und das Geld für Werbezwecke nutzen, um neue Kunden zu gewinnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Solche Vorschläge schädigen unserem Geschäft mehr, als dass sie helfen“, sagt Stefan Wegener. Er ist Vorsitzender des Landesverbands der Schausteller und Marktkaufleute Schleswig-Holstein und selbst seit fast 40 Jahren auf dem Markt mit seinen Bordesholmer Wurstspezialitäten vertreten. Der Rathausmarkt sei oft mit anderen Veranstaltungen belegt, zum Weihnachtsmarkt und der Kieler Woche müsste der Wochenmarkt weichen. Auf dem Exer bestehe diese Unsicherheit nicht, so Wegener. Aber nicht nur bei ihm stoßen die Ideen auf Unmut.

Elisa Muhs (hier mit Kundin Barbara Braun) möchte ihre Stammkunden nicht vergraulen mit einem Umzug auf den Rathausplatz. © Quelle: Sven Janssen

Stammkunden schätzen die direkte Anbindung zum Exerzierplatz

„Wir haben ganz viele Stammkunden, die froh sind, dass sie hier mit dem Auto direkt vor Ort parken oder aus allen Richtungen mit dem Bus direkt bis zum Exerzierplatz anreisen können. Das ist beim Rathausplatz nicht gegeben“, sagt Lisa Muhs. Die 28-Jährige ist in vierter Generation mit ihrer Bio-Hofschlachterei auf dem Markt vertreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie sieht ebenso wie ihre Schlachterei-Kollegin Gesine Untiedt (26) keine Notwendigkeit für einen Umzug. „Wir haben hier eine tolle Infrastruktur, erst im vergangenen Jahr haben wir eine neue Stromversorgung bekommen, die es auf dem Rathausplatz nicht gibt“, sagt Untiedt. Außerdem gebe es dort keine Toiletten.

„Seit rund 100 Jahren ist der Markt auf dem Exerzierplatz. Aus anderen Städten wissen wir, dass jeder Umzug einen Kundenverlust bedeutet“, sagt Wegener. Erfahrungen habe er diesbezüglich unter anderem gemacht, als der Wochenmarkt in Neumünster damals vom Kleinflecken auf den Großflecken umzog. Auch ein Bio-Wochenmarkt, der zeitweise auf dem Asmus-Bremer-Platz auf die Beine gestellt wurde, habe sich nicht halten können.

Wochenmarkt auf Kopfsteinpflaster stört ältere Kunden

„Außerdem ist Kopfsteinpflaster wie vor dem Rathaus in Kiel Gift für gehbehinderte und ältere Menschen. Das erleben wir zum Beispiel in Plön“, sagt Frank Lange, der mit seinem Matjes-Stand auf dem Exer steht und den dortigen Asphaltuntergrund sehr schätzt.

Der Markt auf dem Exer lebe auch von seiner verkehrlich zentralen Lage: „Wir haben viele Kunden, die im Vorbeifahren hier kurz Halt machen, wir sind hier in einer echten Sichtachse“, so Wegener. Nach dem Boom der Wochenmärkte während der Corona-Pandemie sei der Umsatz nun wieder auf vorherigem Niveau. „Man darf aber auch nicht vergessen: Wir haben Winter, die Markt-Saison beginnt erst. In drei Wochen werden wir hier um jeden Millimeter ringen“, erklärt Wegener.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Phillip Dressler vom Pflanzenhof macht beispielsweise eine kleine Winterpause um Dezember/Januar, da er keine Schnittblumen verkauft. Er ist in der dritten Generation vertreten, seine Tochter (15) schnuppere auch schon rein. „Wir möchten hier weiter unsere Geschäfte machen“, betont der 39-Jährige.

Stefan Wegener, Landesvorsitzender der Marktbeschicker, sagt: „Jeder Umzug bedeutet einen Kundenverlust.“ © Quelle: Sven Janssen

Größtes Problem der Wochenmarktbeschicker: Fachkräftemangel

Während Dressler und andere Marktbeschicker schon Nachfolgen in Aussicht haben, die den Markt weiter am Leben halten wollen, sieht es mit den Fachkräften auf den Verkaufswagen schwieriger aus. „Wir haben insgesamt zehn Wagen, von denen aktuell sechs auf den Märkten in Kiel und anderen Städten unterwegs sind“, erzählt Frank Lange. Es fehle ihm schlicht an Personal. „Die Kosten laufen weiter – rund 2500 Euro Rate pro Wagen im Monat“, rechnet der Matjes-Händler vor.

An dem Punkt sei professionelles Marketing auch über die sozialen Medien nötig. Vorbecks Vorstoß, Werbekosten durch erhöhte Standgebühren einzuholen, erteilt Stefan Wegener aber eine klare Absage: „Das ist rechtlich nicht möglich. Wir arbeiten nach dem Kostendeckungsprinzip. Das heißt, wir dürfen mit den Standgeldern kein Gewinn oder Verlust machen. Das könnte höchstens als freiwillige Leistung erbracht werden.“ Er würde sich wünschen, dass der Wochenmarkt an den großen Werbetafeln am Stadteingang wie am Schützenwall beworben wird.