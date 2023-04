﻿Eine Trendwende? Zahl der gemeldeten Autos in Kiel geht zurück

Nach jahrelangem Anstieg ist die Zahl der Autos in Kiel im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Damit geht die Entwicklung in Kiel gegen Landes- und Bundestrend. Ist das Zeichen für eine echte Trendwende?

Kiel. Es ist angesichts der Entwicklung der vergangenen Jahre eine Überraschung: In Kiel ist die Zahl der angemeldeten Autos im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Das geht aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts hervor.

Demnach waren zum Stichtag 1. Januar 2023 in Kiel 111 539 Pkw gemeldet – 615 weniger als im Vorjahr. Auch die Pkw-Dichte in Kiel sinkt von 455 auf 453 Autos pro 1000 Einwohner. Bereits von 2021 auf 2022 hatte es einen leichten Rückgang der Autoanzahl in Kiel gegeben. Die Jahre davor wurden jedes Jahr 1000 bis 2000 zusätzliche Autos in der Landeshauptstadt gemeldet.

Auch bei den Antriebsarten zeigen sich neue Entwicklungen. Die Zahl der Elektroautos hat sich innerhalb von zwei Jahren verdreifacht und liegt in Kiel nun bei 2403. Oder anders ausgedrückt: 2,2 Prozent aller Pkw in Kiel sind jetzt E-Autos. Am meisten verbreitet bleibt der Benziner mit knapp 70 000 Autos.

Weniger Autos in Kiel: Entwicklung gegen Landestrend

„Das sind grundsätzlich gute Nachrichten“, kommentiert Max Dregelies, baupolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, den Rückgang der Pkw in Kiel. Aus verkehrsplanerischer Sicht sei das zu begrüßen.

Man müsse aber beobachten, woran der Rückgang liegen könnte. „Es könnte sein, dass es bei einigen Menschen keine bewusste Entscheidung war, sondern mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation zu tun hat.“ Wichtig sei, das ÖPNV-Angebot nachhaltig zu verbessern.

Mit der Pkw-Entwicklung läuft Kiel immerhin gegen den Landes- und Bundestrend. Bundesweit stieg die Zahl der angemeldeten Autos im vergangenen Jahr um rund 200 000, in Schleswig-Holstein waren es etwa 3000 mehr. Ist Kiel eine Ausnahme?

Pkw-Zahl sinkt auch in anderen Städten im Norden

Nicht ganz. So weisen die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts zwar in fast allen Kreisen Schleswig-Holsteins mehr Autos als zuvor aus – in den drei anderen kreisfreien Städten neben Kiel stagniert die Autoanzahl aber und geht zum Teil leicht zurück.

Und: Auch in Hamburg nahm die Pkw-Dichte erstmals seit Jahren ab. Der Hamburger Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) wertet das als klares Zeichen für die Mobilitätswende. Darauf würden zeigten die Messungen der Behörde deuten, die einen deutlichen Rückgang des Pkw-Verkehrs von 2019 bis 2022 ergeben.

In Kiel stehen aktuelle Zahlen zur Verkehrsmittelwahl noch aus, sie werden im kommenden Jahr erwartet. Die letzte Untersuchung gibt Auskunft über das Jahr 2018. Ergebnis: Der Anteil des Autoverkehrs in Kiel sackte im Vergleich zu 2013 von 43 Prozent auf 38 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der angemeldeten Autos um rund 8000. Für Dregelies ein klares Signal: „Die Autos stehen einfach mehr herum.“

Parkplätze bleiben in Kiel viel diskutiertes Thema

Herumstehende Autos dominieren aktuell viele Verkehrsdebatten in Kiel. Zuletzt wurde das neue Parkraumkonzept von Stadtbaurätin Doris Grondke viel diskutiert und letztendlich von der Ratsversammlung beschlossen. Das Konzept sieht vor, öffentliche Flächen in Kiel „hochwertiger zu nutzen“.

Die Aufenthaltsqualität soll erhöht und mehr Grünflächen etabliert und sogenannte Parklets aufgestellt werden. Unter Parklets versteht man beispielsweise Sitzgelegenheiten auf ehemaligen Parkplätzen. Stadtweit wird laut Beschluss eine Mehrfachnutzung von Schul- und Supermarktplätzen in Erwägung gezogen.

Die Verwaltung soll konkrete Maßnahmen erarbeiten, wie der Parkraum in Kiel bis 2035 neu verteilt wird. Jede einzelne Maßnahme soll dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Insbesondere die CDU hatte sich kritisch zu dem Konzept geäußert. Es atme den Geist, „Parken möglichst unattraktiv zu machen“, sagte Ratsherr Florian Weigel bei der Ratsversammlung im vergangenen November.