﻿In Kiel hat sich die Zahl der Kirchenaustritte fast verdoppelt

In Krisenzeiten gilt die Kirche als Zufluchtsort für Gläubige. In der aktuellen Krise wollen aber immer mehr Menschen raus aus der Kirche. In Kiel hat sich die Zahl der Austritte in den vergangenen Monaten nahezu verdoppelt. Wie erklärt sich das? Und wie reagiert die Kirche?

Kiel. Angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten sind viele private Haushalte gezwungen, ihre laufenden Kosten zu reduzieren. In dieser Situation entscheiden sich offenbar immer mehr Menschen für einen Austritt aus ihrer Kirche. Beim Standesamt Kiel stiegen die Austrittsgesuche sprunghaft an.

„Die Zahl hat sich im Vergleich zu vergangenen Jahren nahezu verdoppelt“, sagte Stadtsprecherin Kerstin Graupner. Zwischen Mai und Oktober erklärten 1669 Kirchenmitglieder vor dem Standesamt der Landeshauptstadt ihren Austritt. In den Vergleichszeiträumen waren es 2020 und 2021 mit 823 und 899 Austritten nur etwa halb so viele.

Kirchenaustritte: Viele Menschen suchen nach Möglichkeiten, um zu sparen

Auch der Kirchenkreis Altholstein verzeichnet einen „deutlichen Anstieg“ der Austrittszahlen, bestätigte Sprecher Jürgen Schindler. Nach seinen Angaben sind in den dazu gehörigen Gemeinden in den ersten neun Monaten dieses Jahres 2078 Mitglieder ausgetreten – schon jetzt ein Plus von mehr als 300. Im gesamten vergangenen Jahr waren es genau 1757. „Die Austritte zwingen uns, alles auf den Prüfstein zu stellen. Wir fragen uns, welche Gebäude wir in Zukunft noch brauchen und welche Angebote wir an jedem Ort machen können“, so Schindler.

Die Austrittswelle erklärt der Sprecher mit Energiekrise und Inflation: „Wir gehen davon aus, dass viele Menschen Möglichkeiten suchen, wo sie überhaupt noch sparen können. Das wird sicherlich manche zum Austritt bewegt haben.“

Auch die Missbrauchsskandale und eine Unzufriedenheit mit dem Kirchenwesen sind Gründe für den Austritt

Auch gegenüber dem Standesamt Kiel werden die Austrittserklärungen laut Graupner mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten begründet. Sie „führen dazu, dass die Kirchensteuer zu einer nicht mehr tragbaren Belastung wird“. Offenbar wollen die Menschen auch die erhöhten Kirchensteuern vermeiden, die zum Jahresende auf Zulagen und Weihnachtsgeld erhoben werden. Als weitere Austrittsgründe würden die Missbrauchsskandale und eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem Kirchenwesen genannt.

Pröpstin Almut Witt: „Ich sehe keine Anzeichen für eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit der Arbeit unserer Kirchengemeinden. Alle sind sehr engagiert. Gerade während der Corona-Pandemie haben sie, oft sehr kreativ, den Kontakt zu den Menschen gesucht.“ © Quelle: Ulf Dahl

Pröpstin Almut Witt sieht für ihren Kirchenkreis hingegen „keine Anzeichen für eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit der Arbeit der Kirchengemeinden“. Sie betont: „Ich bedauere die Austritte sehr, und es tut mir um jeden Einzelnen, um jede Einzelne leid, die unsere Kirche verlässt.“

Aktuell sieben bis acht Wochen Wartezeit für einen Kirchenaustritt vorm Standesamt Kiel

Sowohl die Nordkirche als auch das Erzbistum Hamburg leiden seit Jahren unter Mitgliederschwund. Seit 1990 verlor allein die Nordkirche über 1,3 Millionen Gläubige. 2021 verließen 32 .551 Mitglieder die Kirche, 22,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt gehören den Sprengeln Schleswig und Holstein, Hamburg und Lübeck, Mecklenburg und Pommern aktuell rund 1,9 Millionen Menschen an. Das Erzbistum Hamburg, zu dem auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gehören, zählte im vergangenen Jahr noch 377. 543 Mitglieder, davon 168 .393 in Schleswig-Holstein. Einer Studie zufolge rechnet das Erzbistum bis zum Jahr 2060 mit einem drastischen Rückgang der Katholikenzahl auf 241 .000. Das wären rund 40 Prozent weniger als heute.

In Schleswig-Holstein wird ein Kirchenaustritt gegen eine Gebühr von 20 Euro vor dem Standesamt erklärt. Wer das vorhat, braucht derzeit Geduld. Zumindest in Kiel. Die Wartezeit für einen Termin beträgt hier wegen des hohen Andrangs sieben bis acht Wochen. Alternativ kann man auch zum Notar gehen. Allerdings zu höheren Gebühren.