16-Jährige nach Messereinsatz am Kieler Bahnhof vorläufig festgenommen

Vor dem Hauptbahnhof in Kiel verletzte eine 16-Jährige einen offenbar stark alkoholisierten 41-Jährigen mit einem Messer an der Wange.

Kiel. Erneut hat es am Kieler Bahnhof eine Auseinandersetzung mit einem Messer gegeben. Nach Angaben der Polizei verletzte eine 16-Jährige am Mittwochnachmittag einen 41-Jährigen leicht im Gesicht. Auslöser soll ein Streit des Mannes mit seiner 36-jährigen Freundin gewesen sein.

Einen Bezug zu den beiden Messerangriffen am 29. November und 3. Dezember im Umfeld des Bahnhofs gibt es laut Polizei nicht. Damals war jeweils ein Konflikt zwischen zwei Jugendgruppen eskaliert.

Messereinsatz am Kieler Bahnhof: Auslöser war Streit eines Paares

Wie ein Sprecher der Kieler Polizei mitteilte, soll der 41-Jährige am Mittwoch gegen 16.30 Uhr im Sophienblatt am dortigen Busbahnhof mit seiner 36-jährigen Freundin gestritten haben. Die 16-Jährige und ihr 18-jähriger Bekannter hätten den Streit beobachtet und wollten offenbar schlichtend eingreifen. Dabei seien die 41 und 18 Jahre alten Männer aneinandergeraten.

Vermutlich in Angst um ihren Bekannten griff die 16-Jährige in den Streit ein, zückte ein Messer und verletzte den 41-Jährigen, der laut Polizei erheblich alkoholisiert war, an der Wange. Anschließend seien die 16-Jährige und ihr Bekannter in einen Bus gestiegen.

Kieler Polizei stoppte Bus, in dem die Tatverdächtige saß

Der alkoholisierte 41-Jährige blieb zurück. Beamten der Bundespolizei hätten ihn aufgrund seines aggressiven Verhaltens und seiner Beleidigungen zunächst Handfesseln anlegen müssen. Eine Behandlung in einem Krankenhaus habe er abgelehnt, und nach der Schilderung der Geschehnisse den Busbahnhof verlassen.

Den Bus, in den die 16-Jährige und ihr Bekannter gestiegen waren, habe die Polizei nach Hinweisen von Zeugen in Höhe Exerzierplatz gestoppt. Die Beamten hätten ein Messer sichergestellt und die 16-Jährige nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihren Vater übergeben.

Das 3. Polizeirevier Kiel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Beamten der Bundespolizei schrieben eine Anzeige gegen den 41-Jährigen wegen des Verdachts der Beleidigung.